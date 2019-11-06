Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) bünyesinde yürütülen, 'ETSO İş Okulu' projesi kapsamında düzenlenen eğitim ve seminer programlarına bir yenisi daha eklendi.



ETSO Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen ve Ahi Evran Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Çetin Kürşat Bilir'in konuşmacı olarak katıldığı seminerde, "Modern Dünyada Kariyer Planlama" ve "Toplantı ve Zaman Yönetimi" olmak üzere iki sunum yapıldı. ETSO Genel Sekreter Vekili Kürşat Karagöl, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu (KGK) Doğu Anadolu Temsilcisi ve ETSO KGK Başkanı Feride Eda Çalıkuşu ile oda üyelerinin katıldığı seminerde konuşan Dr. Öğretim Üyesi Çetin Kürşat Bilir, kariyer planlamasının önemli unsuru olan terimlerle ilgili algısal problemler ve bunların çözümlerine yönelik bilgiler verdi. Sunumunda, kişinin hem kendisi, hem de çalışanının başarılı ve üretken olması adına modern iş dünyasının gerektirdiği önemli becerilerden söz eden Dr. Bilir, bu becerilerin nasıl kazanılabileceğiyle ilgili ayrıntılı örnekleme ve çözüm yolları sunarak, kariyer planlaması adına katılımcılara önemli temel bilgiler aktardı.



Seminerin, "Toplantı ve Zaman Yönetimi" başlıklı ikinci bölümünde ise, modern ve gelişmiş bir şirketin en önemli unsurlarından olan toplantı ve zaman yönetimiyle ilgili paylaşımlar yapıldı. Önce birey, sonra şirket için zaman planlamasının ne olduğu, nasıl aktif ve verimli uygulanabileceğinin dile getirildiği sunumda ayrıca, dünyanın gelişmiş ve en büyük firmalarında uygulanan toplantı düzenleme sistemi örneklerle anlatıldı.



Seminer boyunca katılımcılarla birebir etkileşimde bulunan Dr. Bilir, sahip olunan yanlış algıların tespiti ve yerine yeniden kurulması gereken sistemin bütün paydaşlarını örneklerle anlattı.



Toplantı sonunda katılımcılara sertifika verildi. - ERZURUM