ETSO'dan Edirne peynirinin Avrupa'ya ihracatına yönelik çalışma - Son Dakika

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı Recep Zıpkınkurt, kentte peynir üretiminin geleneksel usullerle yapılmaya devam ettiğini belirterek, 2004 yılında coğrafi işaretle tescillenen ürünün Avrupa'ya ihracatına yönelik çalışmalar yaptıklarını bildirdi.

Çevrim içi düzenlenen "Sizin Oraların Nesi Meşhur" programına katılan Zıpkınkurt, literatürde beyaz peynirin tanımının "Edirne peyniri" olarak geçtiğini Tekirdağ, Kırklareli ve Ezine'de, Edirne tipi peynir üretimi yapıldığını söyledi.

Peynir üretiminin süt üretimiyle orantılı olarak geliştiğine dikkati çeken Zıpkınkurt, "Edirne'de küçükbaş hayvancılığı teşvik etmemiz lazım. Koyun ve keçi sütü üretimini artırarak daha kaliteli peynir elde edebiliriz. Edirne'de süt ve peynir üretiminin artırılmasını hedefliyoruz." dedi.

Edirne peynirinin lezzetiyle markalaştığını vurgulayan Zıpkınkurt, şunları kaydetti.

"Odamız, 2004 yılında Edirne peynirinin coğrafi işaretini aldı. Edirne'de, Türkiye çapında satış yapan büyük üreticilerimiz var. İddia ediyorum Edirne peynirini tadan, tadını bilen ve damağına değdiren bir daha başka peynir yiyemez."

"Avrupa'da rahatlıkla pazar bulabiliriz"

Zıpkınkurt, Edirne peynirinin lezzet olarak Avrupa'da tüketilen birçok peynirden daha kaliteli olduğunu ve bu bölgeye açılmaları durumunda pazar sıkıntısı yaşamayacaklarını da vurguladı.

Avrupa ülkelerine ihracata yönelik çalışmalar yaptıklarını dile getiren Zıpkınkurt, "Gümrük Birliği anlaşmalarında süt ürünleri ihracatı sınırlı. Bununla ilgili yeni bir anlaşma yapıldığı takdirde çok rahatlıkla Avrupa'ya Edirne peynirini satabiliriz. Avrupa'da rahatlıkla pazar bulabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.