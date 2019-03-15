Etso'dan İstihdam Seferberliği Toplantısı

Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) tarafından istihdam seferberliği bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) tarafından istihdam seferberliği bilgilendirme toplantısı düzenlendi.



ETSO hizmet binasındaki toplantıda konuşan ETSO Başkanı Arslan Keleş, iş dünyasına ve girişimcilere 8 farklı teşvik sunulduğunu söyledi.



Tarihi desteklerin iş dünyasına sağlandığını belirten Keleş, şöyle konuştu:



"Nisan ayı sonuna kadar her ilave istihdamın tam 3 ay boyunca ücretini, sigorta primlerini ve vergisini devlet karşılıyor. Bu 3 ay boyunca işverenin maliyeti sıfır. 2 bin 21 lira ücret ve bin 113 lira sigorta ve vergiler olmak üzere toplam 3 bin 134 lirayı devletimiz karşılamış olacak. İşveren cebinden sıfır maliyetle yeni bir işsiz kardeşimizi işe almış olacak. Devamındaki 9 ay boyunca da devletimiz sigorta primlerini ve vergileri ödemeye devam edecek."



Keleş, işe alınacak kadın, genç ve engellilerin ise 9 aylık süresinin 15 aya kadar uzatıldığını ifade ederek, herhangi bir sebeple işinde sıkıntı yaşayan girişimcilere kolaylıklar sağlandığını, işverenin faaliyetini durdurması ya da azaltması durumunda çalışanların maaşının 3 ay boyunca işsizlik sigortası fonundan ödeneceğini dile getirdi.



Keleş, ayrıca ETSO yöneticilerinin de kendi şirketlerinde ve iş yerlerinde istihdam seferberliği noktasında katkı sağlayacağını duyurdu.

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