Son Dakika Haberleri: Etso'dan İstihdam Seferberliği Toplantısı

Etso'dan İstihdam Seferberliği Toplantısı

55 dakika önce

Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) tarafından istihdam seferberliği bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Etso'dan İstihdam Seferberliği Toplantısı, System.String[]
Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) tarafından istihdam seferberliği bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

ETSO hizmet binasındaki toplantıda konuşan ETSO Başkanı Arslan Keleş, iş dünyasına ve girişimcilere 8 farklı teşvik sunulduğunu söyledi.

Tarihi desteklerin iş dünyasına sağlandığını belirten Keleş, şöyle konuştu:

"Nisan ayı sonuna kadar her ilave istihdamın tam 3 ay boyunca ücretini, sigorta primlerini ve vergisini devlet karşılıyor. Bu 3 ay boyunca işverenin maliyeti sıfır. 2 bin 21 lira ücret ve bin 113 lira sigorta ve vergiler olmak üzere toplam 3 bin 134 lirayı devletimiz karşılamış olacak. İşveren cebinden sıfır maliyetle yeni bir işsiz kardeşimizi işe almış olacak. Devamındaki 9 ay boyunca da devletimiz sigorta primlerini ve vergileri ödemeye devam edecek."

Keleş, işe alınacak kadın, genç ve engellilerin ise 9 aylık süresinin 15 aya kadar uzatıldığını ifade ederek, herhangi bir sebeple işinde sıkıntı yaşayan girişimcilere kolaylıklar sağlandığını, işverenin faaliyetini durdurması ya da azaltması durumunda çalışanların maaşının 3 ay boyunca işsizlik sigortası fonundan ödeneceğini dile getirdi.

Keleş, ayrıca ETSO yöneticilerinin de kendi şirketlerinde ve iş yerlerinde istihdam seferberliği noktasında katkı sağlayacağını duyurdu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 04:54 Kaynak: AA

Sigorta, Güncel
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