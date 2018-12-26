Etso'dan Kobi'lere Kredi Çağrısı

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO), Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, finansman sıkıntısı yaşayan KOBİ'lere destek sağlamak amacıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB), bankalar aracılığıyla verdiği destek kredisinden faydalanmaları çağrısında bulundu.

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO), Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, finansman sıkıntısı yaşayan KOBİ'lere destek sağlamak amacıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB), bankalar aracılığıyla verdiği destek kredisinden faydalanmaları çağrısında bulundu.



ETSO'nun da imkanları ölçüsünde katkı sağladığı bankalardaki fonda, Erzurum'daki KOBİ'lere kullandırılmak üzere 2 milyon 500 bin lira tutarında bir kaynak bulunuyor. Finansman sıkıntısı çeken KOBİ'ler, Halkbank ve Ziraat Bankası'na başvurarak, yüzde 85'i Hazine destekli Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaleti kapsamında olan ve 6 ay ödemesiz, 18 ay vade ve aylık 1,85 faizle bu krediden kullanabiliyor.



İhtiyacı olan KOBİ'lerin, iki bankada bulunan toplam 2 milyon 500 Bin lira tutarındaki kaynaktan faydalanması çağrısında bulunan ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, belirlenen limit dahilinde kullandırılan kredinin, firmaların finansman sıkıntılarına nispeten bir destek sağlayacağını söyledi. Başkan Yücelik, söz konusu krediyi kullanmak isteyen oda üyesi firmaların, gerekli şartları sağlamalarına rağmen kredi imkanından yararlanamadıkları durumlarda, konuyla ilgili Oda'ya bilgi vermelerini istedi.



Özel sektörün üretim ve istihdama katkısının devam etmesinin ekonomik istikrar açısından hayati öneme sahip olduğunu kaydeden Başkan Yücelik, bu açıdan KOBİ'leri yaşatacak desteklerin de artarak devam etmesinin büyük önem taşıdığını vurguladı. - ERZURUM

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