Son Dakika Haberleri: Etso Heyeti Emıtt'te

Etso Heyeti Emıtt'te

44 dakika önce

Dünyanın en büyük turizm fuarlarından biri olan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı EMITT 2019, İstanbul'da başladı.

Etso Heyeti Emıtt'te, System.String[]
Dünyanın en büyük turizm fuarlarından biri olan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı EMITT 2019, İstanbul'da başladı.

TÜYAP'ta düzenlenen fuar birçok yerli ve yabancı katılımcı ve ziyaretçiye kapılarını açtı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve KKTC Kültür ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu'nun açılış konuşmalarıyla gerçekleşen fuarda Edirne Valisi Ekrem Canalp, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt, Meclis Başkanı M. Emre Alp ve Meclis Üyeleri de Edirne'nin tanıtımına katkı sağlamak üzere hazır bulundu.

Edirne standını ziyaret eden turizm profesyonelleriyle görüşmeler gerçekleştiren ETSO Başkanı Recep Zıpkınkurt, Edirne Valisi Ekrem Canalp'le de istişarelerde bulundu.

TÜYAP Kongre Merkezi'ndeki Fuarda Trakya Kalkınma Ajansı tarafından Edirne adına açılan stantta turizm sektörü tanıtımı yapıldı. Fuarın profesyonellerinin yer aldığı alanda bulunan stand birebir iş görüşmeleri yapılmasına imkan tanıdı.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt, Meclis Başkanı M.Emre Alp ve beraberindeki Meclis Üyeleri Edirne standındaki görüşmelerinin ardından fuardaki standları ziyaret ederek diğer illerin oda ve kurum yetkilileriyle görüştü. Heyet, ziyaretleri sırasında gerçekleştirdikleri görüşmeler çerçevesinde diğer bölgelerin turizm alanındaki uygulamaları hakkında detaylı bilgi aldı.

Fuar 3 Şubat'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak. - EDİRNE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 05:43 Kaynak: İHA

İstanbul, Doğu Akdeniz, Edirne, Güncel
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