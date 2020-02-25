ETSO heyeti Trakya Kariyer Fuarı'nda
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Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt, Meclis Başkanı M. Emre Alp ve yönetim kurulu üyeleri, Trakya Kariyer Fuarı'nı ziyaret ederek fuar katılımcıları ve kapsamı hakkında bilgi aldı.
Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 03:55 Kaynak: İHA
Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt, Meclis Başkanı M. Emre Alp ve yönetim kurulu üyeleri, Trakya Kariyer Fuarı'nı ziyaret ederek fuar katılımcıları ve kapsamı hakkında bilgi aldı.
Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi'nde, 24-25 Şubat 2020 tarihleri arasında Trakya Kariyer Fuarı organizasyonu gerçekleştirildi. Edirne Ticaret ve Sanayi Odası standında ziyaretçilerle birebir ilgilenen ETSO Yönetim Kurulu Üyeleri, fuarda stant açan Ticaret ve Sanayi Odaları ve kurumlarla da çalışmalarıyla ilgili istişarelerde bulundu. - EDİRNE
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