ETSO KGK çalışmalara başladı - Son Dakika

ETSO KGK çalışmalara başladı

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu (KGK) Doğu Anadolu Bölge Temsilcisi ve Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) KGK Başkanı Feride Eda Çalıkuşu, normalleşme sürecinde kurulun yeniden çalışmalarına başladığını söyledi.

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu (KGK) Doğu Anadolu Bölge Temsilcisi ve Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) KGK Başkanı Feride Eda Çalıkuşu, normalleşme sürecinde kurulun yeniden çalışmalarına başladığını söyledi. İcra Komitesinde çeşitli kararlar aldıklarını açıklayan Başkan Çalıkuşu, kadınlara yönelik genel arıcılık kursu düzenleyeceklerini kaydetti.

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ermenistan'ın dost ve kardeş Azerbaycan'a yaptığı saldırıları şiddetle kınıyorum
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya mesajı: Hiç kimse merak etmesin Ayasofya'nın kültürel miras vasfını koruyacağız
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs kısıtlamaları bir süre daha devam edecek


Covid-19 Pandemisi nedeniyle Mart ayından itibaren komite çalışmalarını durdurduklarını söyleyen TOBB Kadın Girişimciler Kurulu (KGK) Doğu Anadolu Bölge Temsilcisi ve Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) KGK Başkanı Feride Eda Çalıkuşu, karantina sürecinde icra komitesi ve kurul üyeleriyle video konferans yöntemiyle toplantılar yaptıklarını belirtti. Başkan Çalıkuşu, "Kadın Girişimciler Kurulu ve Genç Girişimciler Kurulu üyeleri Mayıs ayı içerinde TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun başkanlığında video konferans yöntemiyle toplantı yaptık. Erzurum Kadın Girişimciler Kurulu bu toplantıya hem icra komitesi hem de kurul üyeleriyle katıldı. TOBB tarafından devam eden eğitim ve konferanslar devam ediyor. Bunlara da katılım sağlıyoruz" diye konuştu.


Pandemi sürecinde EY Türkiye (Ernst&Young) ve EBRD (Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası) ile ortaklaşa yürütülen Erzurum İli Kadın Girişimciler Kurulu Strateji ve Yol Haritası Projesi çalışmalarının aralıksız yürütüldüğünü kaydeden Başkan Çalıkuşu, şunları söyledi:


"Erzurum İli Kadın Girişimciler Kurulu Strateji ve Yol Haritası Projesi çalışma taslağı hazırlandı. TOBB, EY Türkiye ve EBRD, bu çalışmanın Erzurum haricinde Türkiye genelinde kadın girişimciliği ve istihdamı konusunda yapılan en önemli ve kapsamlı bir çalışma olduğunu onayladı. Bu çalışmanın akademik düzeyde değerlendirilmesi ve İngilizceye çevrilmesi için EY Türkiye'ye teklifte bulunacağız. Ayrıca kadınlara yönelik genel aracılık kursu için girişimlerimiz sonuçlandı. Eylül ayında Yakutiye Halk Eğitim Merkezi ile ortaklaşa bu kursu düzenleyeceğiz. Kurs Atatürk Üniversitesi tarafından belirlenecek öğretim üyeleri tarafından verilecek."


TOBB KGK tarafından düzenlenen video konferans eğitimleri ve toplantılarının devam ettiğini söyleyen Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) KGK Başkanı Feride Eda Çalıkuşu, kadın girişimcilerin bu organizasyonlara katılımlarını sağladıklarını belirtti. - ERZURUM

Çalıkuşu, Erzurum, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 13:20 Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam ETSO KGK çalışmalara başladı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

19:50 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ermenistan'ın dost ve kardeş Azerbaycan'a yaptığı saldırıları şiddetle kınıyorum 19:33 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya mesajı: Hiç kimse merak etmesin Ayasofya'nın kültürel miras vasfını koruyacağız 19:18 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs kısıtlamaları bir süre daha devam edecek 18:47 İş gücü piyasasında normalleşme sürecinin hızlandırılmasına dair kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Kısa çalışma ödeneği uzuyor 18:16 İstanbul'da 15 Temmuz etkinlikleri kapsamında bazı yollar trafiğe kapatılacak 17:17 Koronanın gerçek olmadığına inanıp "Kovid bulaştırma partisi"ne katılan 30 yaşındaki genç virüsten öldü 16:47 Barda işe başlayan kadın, kaçırılıp ormanlık alanda tecavüze uğradı 15:58 Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı 14:41 Songül Karlı, 20 milyon TL dolandırıldığını söyleyerek eski eşine demediğini bırakmadı 14:18 Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim 14:02 Denizli'de halk diken üstünde! 174 kişiyi akrep soktu, 5 kişiyi yılan ısırdı 13:12 Sabah uyanıp bahçesine çıkan vatandaş, şaha kalkmış otomobili görünce hayatının şokunu yaşadı 13:03 "Toprağa gömülmek istemiyorum" diyen Cenk Eren: Vücudumu üniversiteye bağışlayabilirim 12:43 Bakan Varank'tan Erdoğan'ın ameliyat olduğu günler için yıllar sonra gelen itiraf: 3-4 gün belimde silahla dolaştım 12:10 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Yaz gelince virüs etkisini kaybetti" söylentisini yalanladı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ermenistan'ın dost ve kardeş Azerbaycan'a yaptığı saldırıları şiddetle kınıyorum
19:50
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya mesajı: Hiç kimse merak etmesin Ayasofya'nın kültürel miras vasfını koruyacağız
19:33
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs kısıtlamaları bir süre daha devam edecek
19:18
İş gücü piyasasında normalleşme sürecinin hızlandırılmasına dair kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Kısa çalışma ödeneği uzuyor
18:47
İstanbul'da 15 Temmuz etkinlikleri kapsamında bazı yollar trafiğe kapatılacak
18:16
Koronanın gerçek olmadığına inanıp "Kovid bulaştırma partisi"ne katılan 30 yaşındaki genç virüsten öldü
17:17
Barda işe başlayan kadın, kaçırılıp ormanlık alanda tecavüze uğradı
16:47
Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı
15:58
Songül Karlı, 20 milyon TL dolandırıldığını söyleyerek eski eşine demediğini bırakmadı
14:41
Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim
14:18
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2020 20:05:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ETSO KGK çalışmalara başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]