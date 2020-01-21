Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Kıvanç ile TOBB Kadın Girişimciler Kurulu (KGK) Doğu Anadolu Bölge Temsilcisi ve Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) KGK Başkanı Feride Eda Çalıkuşu, okul-sektör işbirlikleri kapsamında, Yakutiye ilçesinde meslek liseleri ve Olgunlaştırma Enstitüsü ile TOBB Kadın Girişimciler Kurulu arasında yapılacak işbirlikleri konusunda bir protokol imzaladılar.



Protokol kapsamında, öncelikle Kız Meslek Liseleri ve Olgunlaştırma Enstitüsü ile ETSO KGK İcra Komitesi üyelerinin, seminer, eğitim, proje, yarışma ve fuar etkinliklerinde paydaş olma ve ortak hareket etme kararı alındı. TOBB KGK Doğu Anadolu Bölge Temsilcisi ve ETSO KGK Başkanı Feride Eda Çalıkuşu, 9 Aralık 2019'da TOBB'da yapılan toplantıda alınan kararda daha önce Üniversitelerle yapılan işbirliklerinin bundan sonraki süreçte meslek liseleriyle de sağlanacağını belirterek, esas hedef kitlenin mesleğini seçme arifesinde olan lise öğrencileri olduğunu dile getirdi. TOBB Kadın Girişimciler Üst Kurulu'nda fikir birliğine varılan en önemli stratejilerden birisinin de, meslek liselerine ulaşmak olduğunun altını çizen Çalıkuşu şunları söyledi:



"Şehrimizde faaliyetlerine başlayacak olan Olgunlaşma Enstitümüz ve Kız Meslek Liselerimiz, şehrimizin ekonomisine, üretimine katkı sunacak kalifiye elemanların yetiştirilmesi anlamında önemli kurumlarımızın başında geliyor. Bugün merkez İlçemiz Yakutiye Milli Eğitim Müdürümüz ile bir araya geldik. Çok önemli ve verimli bir görüşme gerçekleştirdik. İl Milli Eğitim Müdürümüz Salih Kaygusuz'un da kız meslek liselerine verdiği önemi ve hassasiyetlerini biliyoruz. İl Milli Eğitim Müdürümüz ile de en kısa zamanda bir araya gelip, diğer ilçelerimizdeki kız meslek liselerimizle de işbirliği yapmak için gerekli çalışmalara başlayacağız. Özel sektör temsilcileri olarak gelecekteki çalışma arkadaşlarımızın ve aday girişimcilerimizin eğitimlerine önem veriyoruz. Bu noktada bize düşen görev ne ise tüm kurul üyelerimiz ile destek vermeye hazırız."



Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik ve yönetiminin, Kadın Girişimciler Kurulu'nun her türlü faaliyetinde Oda'nın bütün imkanlarını seferber ettiğini ve destek verdiğini kaydeden Çalıkuşu "Koordinatör Odamız olan Erzurum Ticaret ve Sanayi Odamızın bütün çalışanları, yöneticileri ve pek tabi ki Başkanımız Lütfü Yücelik'in kurulumuza sunduğu imkan ve destekle çalışmalarımızı çok etkin bir şekilde sürdürüyoruz. Elimizden geldiğince Odamız ve kurulumuz adına her türlü yararlı projeye yetişmeye çalışıyoruz. Borsamız ve diğer odalarımızın da katkılarıyla Kurulumuz şehrimizde tam bir birlik ve beraberlik örneği sergiliyor. 2020'de Kurulumuzun ardı ardına hayata geçireceği projelerle şehir ekonomimize katkı sağlamayı amaçlıyoruz" dedi.



Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde yapılan görüşmede, imzalanan işbirliği protokolü anısına İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Kıvanç tarafından Feride Eda Çalıkuşu'na bir plaket takdim edildi. - ERZURUM