ETSO üyeleri için 'e-ihracat' webinarı düzenlendi

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) e-ticaret platformu TradeValley Group'un ortaklaşa düzenlediği, "Sınırlı Kaynakla Sınırsız Ticaret-E-İhracat" konulu çevrimiçi toplantıda, Erzurum'un bu alandaki potansiyeli konuşuldu.

Sanal ortamda gerçekleşen toplantıya, ETSO adına Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hüseyin Polat katıldı. Toplantının açış konuşmasını yapan Polat, günümüzde ticaretin şeklinin 20-25 yıl öncesine oranla büyük değişim gösterdiğini belirterek, e-ticaretin artık bütün sektörlerin ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguladı. Buna bağlı olarak artık e-ihracatın da ticaret hayatının olmazsa olmazı haline geldiğini kaydeden Polat, e-ihracatın, klasik ihracattan daha çok avantajı bulunduğunu belirterek, bunun nedeninin tüm dünyada daha fazla müşteriye ulaşma potansiyeli olduğunu vurguladı.

Polat konuşmasında şu ifadelere yer verdi; "Buna ilaveten, zaman ve maliyetin en aza indirilmesi, üreticiden temin edilen ürününü direkt olarak tüketiciye ulaştırılabilmesi ve ürün yelpazesinin daha geniş olması da e-ihracatın önemli avantajlarından sayılabilir. ETSO olarak, Erzurum'daki işletmelerimizin de e-ihracat konusuna ilgi göstermesini arzu ediyor ve bu yöndeki girişimlerini danışmanlık hizmetlerimizle destekliyoruz. Tabi bunun öncesinde şehir olarak bütün sektörlerde üretim potansiyelimizi artırmamız gerekiyor. Çünkü üretim odaklı yatırımların şehrimizin üretimine, istihdamına ve ihracatına kısacası ekonomisine büyük sağlayacağına inanıyoruz."

Toplantıda daha sonra konuşan TradeValley Satış ve İş Geliştirme Direktörü Güçlü İlalmak ise Türkiye'deki farklı ürün, mal ve hizmet tedarikçilerini yurtdışındaki alıcılarla buluşturduklarını ifade ederek, "Amacımız; kurmuş olduğumuz B2B e-ticaret platformumuz aracılığıyla dünyanın dört bir yanındaki alıcı ve satıcı firmaları buluşturarak, kullanıcılarımıza işletmeler arası hızlı ve güvenilir bir e-ticaret deneyimi sunmaktır" dedi.

TradeValley olarak tecrübelerini üyeleriyle paylaşmak ve uluslararası e-ticaret süreçlerine yardımcı olabilmek adına sağladıkları optimum çözüm ve hizmetlerle alıcı ve satıcı firmaları tek bir çevrimiçi platform çatısı altında buluşturmayı ilke edindiklerini dile getiren Güçlü İlalmak, Erzurum'un e-ticaret ve e-ihracat potansiyelini ortaya çıkarmak adına bu konuda girişimde bulunmak isteyen firmalarla birlikte çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Özellikle gelişmekte olan şehir ve bölgeler için mikro ihracat modellerinin tercih edilebileceğine değinen İlalmak, birçok maliyet unsurlarını ortadan kaldırabilecek bu modelin Erzurum'da e-ihracat yapmak isteyen işletmeler tarafından tercih edilebileceğine dikkati çekti. Güçlü İlalmak toplantıda, 'İhracatta iş modelleri' ve 'Mikro İhracat' konularının yanı sıra, 'Dijital Pazarlama' ve 'Sosyal Medya' konularında da katılımcılara bilgi verdi.

TradeValley'in sosyal medya kanallarından yayınlanan ve yaklaşık 1 saat süren toplantıyı 150 aktif katılımcı takip etti. - ERZURUM