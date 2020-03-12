ETSO VE ABİGEM'den KOBİ'ler için eğitim programı - Son Dakika

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) ile Oda bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi (ABİGEM) A.Ş. tarafından hazırlanan, 'KOBİ'lerin Gelişimlerini Eğitimlerle Destekleyerek Bölge Kalkınmasına Katkıda Bulunmak' isimli proje, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nın (KUDAKA) 5. Dönem Teknik Destek Programı kapsamında hayata geçiriliyor.



ABİGEM aracılığıyla KUDAKA'ya sunulan ve destek alan projenin uygulanmasına, 16 Mart Pazartesi günü ETSO Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek olan ilk eğitimle başlanacak. Alanında uzman isimler tarafından verilecek eğitimlerin konuları ve tarihleri şöyle; 'Marka Yönetimi Eğitimi': 16 - 18 Mart 2020, 'Değerli Kağıtlar Kanunu Eğitimi': 19 - 20 Mart 2020, 'Dış Ticaret Eğitimi': 23 - 26 Mart 2020, 'E -Ticaret Eğitimi': 27 - 30 Mart 2020, 'Finansal Yönetim Eğitimi': 31 Mart - 3 Nisan 2020, 'Üretim ve İşlemler Yönetimi': 6 - 10 Nisan 2020 ve 'Pazarlama ve Müşteri İlişkiler Eğitimi': 13 - 14 Nisan 2020. Belirli sayıda katılımcının kaydının yapılacağı eğitimler, 09.30 - 16.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Ayrıca eğitimlerin sonunda katılımcılara sertifika verilecek. Eğitimlere katılmak isteyen KOBİ sahipleri ve personeli; "https://www.erzurumtso.org.tr/form-view/8" adresinden eğitim kayıt formuna ulaşabilecek.



Proje kapsamında, 7 farklı konu başlığında KOBİ'lere yönelik önemli bir eğitim programı gerçekleştirileceğini kaydeden ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik şunları söyledi: "Odamız 2018-2022 dönemi stratejik planı ile yürüttüğümüz faaliyetlerimiz arasında işletmelere yönelik eğitimlerimiz 'ETSO İş Okulu' adı altında yürütülmektedir. '5 yıldızlı Akredite Oda' olarak sürekli eğitim ve üyelerimizin değişen ticari koşullara uyumu için tüm birimlerimizle gayret gösteriyoruz. Temennimiz odur ki; eğitimlere işveren ve ilgili personelleriyle KOBİ'lerin katılımının artması. Alanında uzman kişiler tarafından verilecek bu eğitimlerin ticari bilgi ve beceri düzeyimize katkıda bulunması ve sanayi ve ticari faaliyetlerimize sürdürülebilir gelişim ivmesi kazandırmasıdır." - ERZURUM