ETSO ve ETÜ'den 'İşbirliği Protokolü'

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) ile Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) arasında işbirliği protokolü imzalandı.



ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, Meclis Başkanı Saim Özakalın, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Polat ile Yönetim Kurulu Üyeleri; Şevket Demir, Hamit Aydoğdu ve Murat Turan ETÜ'yü ziyaret ederek Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak'la görüştü. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Birol Soysal, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi, Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği (KÜSİ) Çalışma Grubu Bölge Koordinatörü ve KÜSİ Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Bayram Şahin ile Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi ve ETÜ Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörü Doç. Dr. Ahmet Dumlu'nun da hazır bulunduğu ziyarette, şehrin ekonomisi ve üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesi için yapılması gereken çalışmalar ele alındı.



Ziyarette konuşan ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Erzurum'da biri Atatürk Üniversitesi diğeri de ETÜ'de olmak üzere iki araştırma merkezi olduğunu belirterek, "Ülkemizde son dönemde özellikle savunma sanayii anlamında çok önemli projeler yapılıyor. Erzurum olarak biz de bu projelerin içinde yer almak istiyoruz. Araştırma merkezlerimizdeki akademik çalışmalarımıza, sanayicimizin, üreticilerimizin imkanlarını ve gücünü katmak, ortaya güzel projeler çıkarmak adına ilimizde iş dünyasının temsilcisi olarak Erzurum Ticaret ve Sanayi Odamızla işbirliği yaptık. Amacımız; sözünü ettiğimiz savunma sanayi projelerinin belli başlı alt sistemlerini şehrimizdeki sanayicimizin ve üniversitelerimizin tecrübesi ve imkanlarıyla yapabilmek. Bu işbirliğindeki hedefimiz; bilgiyi üretime dönüştürmek, Erzurum'a ve bölgeye katma değer sağlayacak, ülkemizin sanayisine, teknolojisine, ekonomisine faydalı olmaktır" diye konuştu.



Atatürk Üniversitesi ile Erzurum Teknik Üniversitesi'ndeki araştırma merkezlerinin ortak bir portalda buluşturulduğunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Çakmak, öncelikle savunma sanayiine yönelik projeler konusunda, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TAİ), Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ) ve ASELSAN'la görüşmeler yapılacağını belirterek, "Bu kurumlarla yapacağımız görüşmelerde Üniversite- Sanayi işbirliği ile Erzurum'da yapabileceklerimiz konusunda bir planlamamız olacak. ETSO ile işbirliğimiz bu anlamda önemli. Erzurum olarak potansiyelimizi ortaya koyup bizde şehrimizin ve ülkemizin kalkınma çabalarına destek olmayı arzu ediyoruz" dedi.



Yücelik: "İnanmak ve samimiyet başarıyı getirir"



ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yüceli ise, samimiyet ve inançla bir işe başlamanın başarıyı da beraberinde getireceğini vurgulayarak, Oda olarak ETÜ ile işbirliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. "Ülkemize, yaşadığımız şehre ve içinde bulunduğumuz topluma hizmet etmek bizim üstlendiğimiz sorumluluğun bir gereğidir. Bunun için ETSO her zaman taşın altına elini koymuştur, bundan sonra da koymaya devam edecektir" diyen Başkan Yücelik şunları söyledi: "Bizler artık üniversite-sanayi işbirliğinin ete, kemiğe bürünmüş halini görmek istiyoruz. ETÜ ile yaptığımız işbirliği bu açıdan çok önemli. Yani teoriği pratiğe çevirmek, bilgiyi ürüne dönüştürmek gerekiyor. Bunun için üniversitemizi yaklaşımı bizleri mutlu etti. Biz Oda olarak üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız. ARGE konusu artık sanayicimiz, üreticimizin gözardı edemeyeceği bir konu haline geldi."



Çalışmaların başarıya ulaşması için bürokrasiden uzak, sahada, işin erbabı olan kişi ve kurumlarla işbirliği yapmanın önemine değinen Başkan Yücelik, "Potansiyelimiz neyse, elimizdeki imkanlarla ne yapabiliyorsak oradan başlamamız gerekiyor. Büyük projelere katkı sunarak başlamak, hem şehrimizdeki sanayicilere hem de üniversitelerimize ciddi kazanımlar sağlayacaktır. Yani bir yerden başlamak ve bunu azimle, kararlılıkla, inançla ve samimiyetle yürütmek bizi daha iyi noktalara taşıyacaktır. ETÜ ile işbirliğimizin Erzurum'da üniversite-sanayi işbirliğine farklı bir boyut kazandıracağına inanıyoruz" dedi.



Ziyarette görüşlerini dile getiren ETSO Meclis Başkanı Saim Özakalın da, daha önce de ETÜ ile ortak çalışmalara imza attıklarını kaydederek, yine şehrin potansiyelini ortaya koyacak bir envanter çalışması yaparak işe başlamanın doğru olacağına ifade etti. Özakalın, "Şehrimizin gücünü ve kabiliyetini ortaya koyacak güncel bir envanter çalışması bizim işbirliğimize ışık tutacak ve neye yoğunlaşmamız gerektiği konusunda bize yol gösterecektir" şeklinde konuştu.



Ziyarette, Rektör Yardımcısı Birol Soysal, Prof. Dr. Bayram Şahin, Doç. Dr. Ahmet Dumlu ve ETSO Yönetim Kurulu üyeleri de konuyla ilgili düşüncelerini dile getirdiler. Ziyaretin sonunda ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik ve ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, senato toplantı salonunda iki kurum arasındaki işbirliği protokolüne imza attı. - ERZURUM