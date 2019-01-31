Etso ve Teb Kredi Protokolü İmzaladı

Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) ile Türk Ekonomi Bankası (TEB) Elbistan Şubesi arasında üye esnaf ve işletmelere yönelik kredi protokolü imzalandı.

Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) ile Türk Ekonomi Bankası (TEB) Elbistan Şubesi arasında üye esnaf ve işletmelere yönelik kredi protokolü imzalandı.



ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Paksoy, odada düzenlenen protokolde, ETSO ile TEB Elbistan Şubesi arasında, esnaf ve sanatkarlara sunulmak üzere yeni bir anlaşma sağlandığını belirtti.



Anlaşmanın "hayırlı" olmasını dileyen Paksoy, işletme kredisinde faiz oranının 1.99 olacağını, post cihazında 29 gün bloke, sıfır komisyon sağlanacağını, EFT ve havale ücreti alınmayacağını, hesap işletme ve kredi kart aidatı da alınmayacağını söyledi.



TEB Elbistan Şube Müdürü Mehmet Ali Karpuz'a teşekkür eden Paksoy, imzalanan protokolden tüm oda üyelerinin faydalanabileceğini kaydetti.



Konuşmaların ardından Paksoy ve Karpuz arasında protokol imzalandı.

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