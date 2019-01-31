Son Dakika Haberleri: Etso ve Teb Kredi Protokolü İmzaladı

Etso ve Teb Kredi Protokolü İmzaladı

1 saat önce

Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) ile Türk Ekonomi Bankası (TEB) Elbistan Şubesi arasında üye esnaf ve işletmelere yönelik kredi protokolü imzalandı.

Etso ve Teb Kredi Protokolü İmzaladı, System.String[]
Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) ile Türk Ekonomi Bankası (TEB) Elbistan Şubesi arasında üye esnaf ve işletmelere yönelik kredi protokolü imzalandı.

ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Paksoy, odada düzenlenen protokolde, ETSO ile TEB Elbistan Şubesi arasında, esnaf ve sanatkarlara sunulmak üzere yeni bir anlaşma sağlandığını belirtti.

Anlaşmanın "hayırlı" olmasını dileyen Paksoy, işletme kredisinde faiz oranının 1.99 olacağını, post cihazında 29 gün bloke, sıfır komisyon sağlanacağını, EFT ve havale ücreti alınmayacağını, hesap işletme ve kredi kart aidatı da alınmayacağını söyledi.

TEB Elbistan Şube Müdürü Mehmet Ali Karpuz'a teşekkür eden Paksoy, imzalanan protokolden tüm oda üyelerinin faydalanabileceğini kaydetti.

Konuşmaların ardından Paksoy ve Karpuz arasında protokol imzalandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 11:58 Kaynak: AA

Elbistan, Türk Ekonomi Bankası, Ekonomi
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