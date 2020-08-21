ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Yücelik;

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği doğalgaz müjdesinden Türk Milleti adına büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

ETSO Başkanı Yücelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Karadeniz'deki Tuna-1 sondaj bölgesinde keşfedilen 320 milyar metreküp doğalgaza sahip kuyulara yenilerinin ekleneceğini ve buradan çıkarılacak doğalgazın 2023 yılında tüketime sunulacağını müjdesinin ülkenin geleceği, ekonomisi, enerji sektörü ve enerjiye bağlı bütün sektörler için büyük önem taşıdığını belirtti.

Yücelik şunları söyledi; "Ülkemizin maalesef doğalgazda yüzde 98, petrolde yüzde 92 gibi büyük oranlarda dışa bağımlı olduğunu biliyoruz. Bu açıdan enerjide dışa bağımlılığımızı azaltacak olan her keşif bizim için çok önemli ve bu anlamda verilen her haber milletimiz için büyük müjdedir. Enerji ithalatına harcadığımız yaklaşık 41 milyar dolar bu keşiflerle daha da azalacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi; enerjide dışa bağımlılığımızı bitirecek olan keşiflerin devamının geleceğine inanıyoruz. Millet olarak, Ege, Akdeniz ve Karadeniz'de devam eden ve ülkemizin cari açık sorununa çözüm olacak bu çalışmaların sonuna kadar arkasındayız"

Başkan Yücelik ayrıca, "Enerjide dışa bağımlılığımızı azaltacak olan çalışmaları başlatan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde bu yönde büyük mesai harcayan Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak başta olmak üzere Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Fatih Dönmez'in nezdinde Karadeniz'de ülke tarihimizin en büyük doğalgaz keşfini gerçekleştiren Fatih Sondaj Gemimizin personeline ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi. - ERZURUM