ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Yücelik: "KUDAKA'nın finansman desteği iyi bir fırsat" - Son Dakika

ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Yücelik: "KUDAKA'nın finansman desteği iyi bir fırsat"

24.05.2021 15:13
ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Yücelik:

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) tarafından nisan ayında ilan edilen, '2021 yılı Rekabetçi Sektörlerin Geliştirilmesi Finansman Desteği Programı'nın başvuru süresinin 6 Haziran 2021'e uzatılmasının, destek...

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) tarafından nisan ayında ilan edilen, '2021 yılı Rekabetçi Sektörlerin Geliştirilmesi Finansman Desteği Programı'nın başvuru süresinin 6 Haziran 2021'e uzatılmasının, destek için başvuruda bulunacak firmalara biraz daha zaman tanınması açısından isabetli olduğunu söyledi.

Konuyla ilgili düşüncelerini dile getiren ETSO Başkanı Yücelik, KUDAKA'nın Finansman Desteği Programının son başvuru tarihinin; 23 Mayıs 2021'den, 6 Haziran 2021'e uzatılmasının özellikle pandemi döneminde desteğe ihtiyaç duyan firmalar için iyi bir fırsat olduğunu ifade etti. Bir yılı aşkın bir süreden bu yana; gerek toplum sağlığı, gerekse ekonomik ve sosyal anlamda olumsuz etkileri yaşanan pandeminin birçok sektörün faaliyetini de sekteye uğrattığını kaydeden Yücelik şunları söyledi; "Devletimiz, işletmelerin ayakta kalabilmesi ve ekonomik istikrarın devamı için imkanlar ölçüsünde desteklerini sürdürüyor. Bu anlamda, yönetiminde yer aldığımız KUDAKA'nın rekabetçi sektörlere yönelik finansman desteğinden de ilgili firmalarımızın başvuruda bulunup, sağlanan kaynaktan faydalanmasını arzu ediyoruz. Bu sebeple, KUDAKA'nın 17 günlük tam kapanma dönemini de göz önünde bulundurarak, programa başvuracak firmalara biraz daha zaman tanınması açısında aldığı kararın çok isabetli olduğunu düşünüyoruz."

Gerçek kişi tacir ve esnaf-sanatkara hibe desteği

Başkan Yücelik ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan, 'Gerçek Kişi Tacir ve Esnafa Yönelik Açıklanan Hibe Destek Paketi'nden de faydalanmaları için çağrıda bulundu. Yücelik, söz konusu Cumhurbaşkanlığı Kararının 3. Maddesi'ne göre, hibe desteğinin, tek seferde ödenmek üzere, ekonomik faaliyet konuları Bakanlık tarafından belirlenen iki ayrı grup için 5.000 Türk Lirası ve 3.000 Türk Lirası olduğunu ayrıca, destekten 17 Mayıs 2021 tarihi itibariyle gelir vergisi mükellefiyeti olan esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlerin, esas faaliyet konuları üzerinden faydalanabileceği söyledi.

Hibe desteği başvurularının 25 Mayıs 2021 tarihinden itibaren 1 ay boyunca e-devlet üzerinden yapılabileceği kaydeden Başkan Yücelik, "İnşallah, pandemi sebebiyle sıkıntılı günler geçirdiğimiz bu dönemde üretim yapan, istihdam sağlayan firmalarımız sağlanan bu ve benzeri desteklerden fayda görür" dedi.

KUDAKA'dan yapılan açıklama

Konuyla ilgili olarak KUDAKA'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Erzurum, Erzincan ve Bayburt illerimizin tamamında uygulanacak olan program için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 10 milyon TL olup, başarılı bulunan başvuru sahiplerinin aracı kurum (Vakıf Katılım Bankası Erzurum Şubesi) üzerinden kullanacakları 250 bin TL ile 2.5 milyon TL arasındaki yatırım kredilerinin finansman maliyeti Ajans tarafından karşılanacaktır. Rekabetçi Sektörlerin Geliştirilmesi Finansman Desteği Programına bölgemizde faaliyet gösteren kar amacı güden kurum ve kuruluşlar başvuru yapabilecektir. Proje başvuruları 6 Haziran 2021 saat 23: 59'a kadar Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden hazırlanmalı ve onaylanmalıdır. 6 Haziran 2021 saat 23: 59 itibarıyla sistem otomatik olarak kapanacak ve sonrasında destekleyici belge ekleme ve projenin nihai halini onaylama da dahil olmak üzere sistem üzerinden projeye dair hiçbir işlem yapılamayacaktır. Proje başvurularının tamamlanması için KAYS üzerinden alınan taahhütnamenin 11/06/2021 saat 18.00'a kadar e-imza ile imzalanması esastır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanmadığı hallerde, taahhütname başvuru sahibi tarafından ıslak imzalı olarak elden veya posta yolu ile 11 Haziran 2021 saat 18.00'a kadar Ajansa teslim edilmelidir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Zamanında KAYS üzerinden başvuru sahibi tarafından onaylanmadığı için taslak olarak kalan ve/veya taahhütnamesi KUDAKA'ya zamanında teslim edilmeyen proje başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır." - ERZURUM

ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Yücelik: KUDAKA'nın finansman desteği iyi bir fırsat

Lütfü Yücelik, Ticaret, Haziran, Erzurum, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Yücelik: 'KUDAKA'nın finansman desteği iyi bir fırsat' - Son Dakika


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