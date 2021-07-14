Erzurum TSO Başkanı Lütfü Yücelik, 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı - Son Dakika

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Lütfü Yücelik mesajında, 15 Temmuz gecesi devleti ele geçirmeye ve milletin iradesini tahakküm altına almaya teşebbüs eden darbecilere Türk halkının duyduğu öfkenin hiçbir zaman dinmeyeceğini kaydetti.

FETÖ tarafından 5 yıl önce gerçekleştirilen alçak saldırının, darbenin ötesinde bir işgal girişimi olduğunu dile getiren Yücelik, şunları kaydetti:

"Haince planlanmış darbe girişimini büyük bir inanç ve cesaretle savuşturan bu asil millet, topraklarımız üzerinde çirkin emelleri olan iç ve dış düşmanlara karşı da net bir mesaj vermiştir. Yürekle yazılan bu destansı mücadelede 251 vatandaşımız şehadete erdi. 2 bin 196 vatandaşımız da gazi oldu. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimizi de şükranla anıyoruz. Milletimiz onları daima minnetle ve rahmetle anacaktır."

Yücelik, mesajında milletin darbeye karşı mücadelesine işaret ederek, "Dünyada çok az millet istiklali ve istikbali için böyle büyük bedeller ödeyebilir. Türk halkı, tarihi boyunca böyle bir çok bedel ödemiş ve neticesinde kendi iradesinin dışında hiçbir şer odağına boyun eğmemiştir." ifadesini kullandı.