ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Yücelik: "Taksit ödemeleri ertelensin, sicil ve stok affı gelsin" - Son Dakika

ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Yücelik: "Taksit ödemeleri ertelensin, sicil ve stok affı gelsin"

24.02.2021 16:20
ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Yücelik:

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, ticaret erbabının 7256 sayılı kanun kapsamındaki yapılandırma taksitlerinin ödemelerinin ertelenmesi ile sicil ve stok affı getirilmesi yönündeki taleplerini yineledi.

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, ticaret erbabının 7256 sayılı kanun kapsamındaki yapılandırma taksitlerinin ödemelerinin ertelenmesi ile sicil ve stok affı getirilmesi yönündeki taleplerini yineledi.

Yapılandırma ödemelerinin ilk taksit son ödeme tarihinin, 1 Mart 2021 olduğunu ve yapılandırmanın bozulmaması için ilk iki taksitinin zamanında ödenmesi gerektiğini hatırlatan ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Yücelik, yapılandırma taksitlerinin en az 6 ay süreyle ertelenmesi yönündeki taleplerini daha önce farklı zamanlarda dile getirdiklerini ifade etti. Yücelik, "Taksitlerin ertelenmesinin yanı sıra işletmelerin vergi, SSK ve kredi borçlarının da faizsiz olarak ertelenmesinin çok isabetli olacağını ve bunun yaklaşık 1 yıldan bu yana özveriyle ayakta kalmaya çalışan ve esnafa, tüccara, işyeri sahiplerine ciddi bir destek olacağını dile getirmiştik. Bu yöndeki talebimizi ticaret erbabımız adına yineliyoruz. Normalleşmeyle ilgili herkesin kafasında birçok soru işaretinin bulunduğu bir dönemde bu desteklerin sağlanması ekonomimiz için hayati önem taşımaktadır" dedi.

"Acil düzenlemeyle yapılmalı"

Pandemide başta hizmet sektörü olmak üzere birçok sektörün çok zor durumda kaldığını söyleyen Başkan Yücelik şöyle devam etti; "İşletmeler, 2020 yılını çok zor geçirdi. Umudumuzu bu yılın yaz dönemine bağladık. Tek temennimiz bu yılın sağlığımız ve ülke ekonomisi adına daha iyi geçmesi. İşletmelerimiz uzun bir süredir kazanç kaybı yaşıyor. Dolayısıyla birçoğu yapılandırma taksitlerini de ödemekte güçlük çekecek. Belki de borcunu ödeyemeyecek önemli bir kısmının yapılandırması daha ilk taksitte bozulacaktır. Bu konuda yeni bir kanuni düzenlemeye acil ihtiyaç var. Yapılandırma taksitlerinin en azından haziran ayında başlatılması çok daha iyi olacaktır"

"Sicil ve stok affı getirilmeli"

Sicil ve stok affı konularına da değinen Başkan Yücelik, pandeminin, işletmelerin krediye en fazla ihtiyaç duyduğu zor bir dönem olduğunu belirterek şunları söyledi; "Bu dönemde işletmelerin birçoğu bozuk sicilden dolayı mağdur oluyor. Pandemi sürecinde çekini, kredisini zamanında ödeyemeyen işletmelerimiz var. Krediye en fazla ihtiyacı olan bu işletmelerin ayakta kalabilmesi için sicil affı getirilmesi şart. Yakın bir zamanda sicil affı düzenlemesinin yapılmasını bekliyoruz. Geçmişteki sicil aflarında bankaların bu arşivlerini silmediklerini de biliyoruz. Yeni bir sicil affında bu durumun da göz önünde bulundurulmasını istiyoruz."

Stok affının da pandemide büyük mağduriyet yaşayan ticaret erbabının çözüm bekleyen bir sıkıntısı olduğuna dikkati çeken Başkan Yücelik, yapılandırma kanununda taksitlerin ertelenmesi için düzenleme yapılırsa matrah artırımının da söz konusu düzenlemeye dahil edilmesi gerektiğini vurguladı. Yücelik, pandemi de elindeki stokları eritemeyen ve malı ziyan olan esnafın, tüccarın büyük zarara uğradığını ve elinde olmayan malın kayıtlarda göründüğünü belirterek, "Stokta görünen ancak gerçekte olmayan ürünler ileride esnafımıza, tüccarımıza büyük sıkıntı yaşatacak ve cezalarla karşı karşıya kalacaklardır. Bu sebeple, ayakta kalma mücadelesi veren bu durumdaki işletmeler için matrah artırımı ve stok affı düzenlemelerinin de kanuna eklenmesinin büyük yarar sağlayacağını düşünüyoruz" diye konuştu. - ERZURUM

ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Yücelik: Taksit ödemeleri ertelensin, sicil ve stok affı gelsin

Lütfü Yücelik, Erzurum, Ticaret, Mart, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Yücelik: 'Taksit ödemeleri ertelensin, sicil ve stok affı gelsin' - Son Dakika


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