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ETTDER'in ortağı olduğu uluslararası projenin ilk toplantısı yapıldı - Son Dakika

ETTDER'in ortağı olduğu uluslararası projenin ilk toplantısı yapıldı

14.02.2022 15:33
ETTDER'in ortağı olduğu uluslararası projenin ilk toplantısı yapıldı

Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği'nin (ETTDER) ortağı olduğu Erasmus+ Yetişkin Eğitimi Küçük İşbirliği Ortaklıkları Programı kapsamında yürütülen "See & Hear" projesinin ilk toplantısı yapıldı.

Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği'nin (ETTDER) ortağı olduğu Erasmus+ Yetişkin Eğitimi Küçük İşbirliği Ortaklıkları Programı kapsamında yürütülen "See & Hear" projesinin ilk toplantısı yapıldı.

Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre, Bulgaristan Plovdiv'den Courage Foundation (Cesaret Vakfı) ve Trakia Tourism Region (Trakya Turizm Bölgesi Yönetimi Teşkilatı) ile Kuzey Makedonya'dan Youth Council Next Generation Skopje'nin (Üsküp Gelecek Nesil Gençlik Konseyi) ortaklığı ve işbirliğinde gerçekleştirilecek proje 1 Kasım 2021 tarihinde başladı.

20 ay sürecek 60 bin avro bütçeye sahip projenin ilk toplantısı, proje ekiplerinin katılımıyla çevrimiçi olarak gerçekleşti.

Proje ekiplerinin tanıştığı ve yapacakları faaliyetleri görüştüğü toplantıya ETTDER adına Yönetim Kurulu Başkanı ve proje yasal temsilcisi Bülent Bacıoğlu ve Namık Kemal Döleneken katıldı. 18 yaş üzeri gençler ve 55 yaş üzeri yetişkinlerin hedef grup olduğu proje kapsamında her bir proje ortağı, şehirlerindeki Avrupa tarihinin ve kültürünün değeri yüksek sembolik yerlerinin rotasını oluşturacak.

Seçilen tarihi yerlerle ilgili gençlerin ve yetişkinlerin anlattığı kişisel hikayelerden oluşan bir video hazırlayacak olan proje ortakları, seçilen sembolik yerlerin diğer ülkeler ve kültürlerle olan bağlarını da ana hatlarıyla aktaracak.

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Makedonya, Erasmus, Edirne, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ETTDER'in ortağı olduğu uluslararası projenin ilk toplantısı yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: ETTDER'in ortağı olduğu uluslararası projenin ilk toplantısı yapıldı - Son Dakika
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