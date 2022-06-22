ETTDER'in ortağı olduğu uluslararası projenin ilk etkinliği yapıldı

Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği'nin (ETTDER) ortağı olduğu Erasmus+ Yetişkin Eğitimi Küçük İşbirliği Ortaklıkları Programı kapsamında yürütülen "See & Hear" adlı projesinin ilk etkinliği Bulgaristan'da gerçekleştirildi.

Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre, Bulgaristan Cesaret Vakfı ve Trakya Turizm Bölgesi Yönetimi Teşkilatı ile Kuzey Makedonya'dan Üsküp Gelecek Nesil Gençlik Konseyi işbirliğinde gerçekleştirilen projenin öğrenme, öğretme, eğitim faaliyetleri kapsamında ilk etkinliği Filibe şehrinde gerçekleşti.

Katılımcılara, kentin tarihi ve kültürel değeri yüksek sembolik yerlerinden oluşan rota gezdirilerek şehrin tarihi hakkında bilgi verildi. Eski Zağra kentindeki tarihi ve turistik yerler de ziyaret edildi. Etkinlik sonunda katılımcılara sertifika verildi.

Etkinliğe, Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği adına Namık Kemal Döleneken, Bülent Bacıoğlu, Sezgin Kondal, Ezgi Kamar ve İdil Uygur katıldı.