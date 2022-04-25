ETTDER Yönetim Kurulu Başkanı Bacıoğlu, Edirne'nin turizm potansiyelini anlatı - Son Dakika
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ETTDER Yönetim Kurulu Başkanı Bacıoğlu, Edirne'nin turizm potansiyelini anlatı

25.04.2022 10:31
ETTDER Yönetim Kurulu Başkanı Bacıoğlu, Edirne'nin turizm potansiyelini anlatı

Edirne'de 46. Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği (ETTDER) Başkanı Bülent Bacıoğlu, kentin turizm potansiyelini anlattı.

Edirne'de 46. Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği (ETTDER) Başkanı Bülent Bacıoğlu, kentin turizm potansiyelini anlattı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Bacıoğlu, Dr. Sadık Ahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde düzenlenen programda Türkiye'nin dünya turizm pazarında ilk 10 sırada yer aldığını, Edirne'nin de turizmin önde gelen şehirlerinden biri olduğunu belirtti.

Edirne'nin her yerinde doğal, kültürel ya da etkinlik odaklı sürdürülebilir turizm faaliyeti ve getirisi çıkarmanın mümkün olduğunu ifade eden Bacıoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Ancak Edirne'nin sahip olduğu bu yüksek turizm potansiyelini kültürel tarihi mirasını, tarihi turistik alanlarının çevre düzenlemesini daha cazip kılmadığımız sürece ve yıl içindeki nitelikli etkinlikler yapılmadığı sürece bu ciddi potansiyelden faydalanmamız kısıtlı kalacaktır. Edirne, Avrupa ile Türkiye arasında ulaşım açısından önemli bir geçiş noktasıdır. Türkiye'nin en işlek kara ve demiryolu sınır kapıları Edirne'de bulunmaktadır. Edirne'ye özellikle yaz aylarında sınır kapılarından ciddi sayıda giriş-çıkış olmaktadır ve konaklama, yiyecek ve içecek tesislerimiz bundan faydalanmaktadır.

Aynı zamanda, alışveriş ve gastronomi odaklı komşu ülkelerden de yıl içinde milyonlarca turisti ağırlamaktayız. İstanbul ve diğer şehirlere geçiş destinasyonlarında önemli tarihi bir nokta olan Edirne'nin şu anki pozisyonda çok ön plana çıkmamış yüzlerce turistik potansiyelinin harekete geçirmek için bizler ve diğer kurumlar çalışmalar içindeyiz."

Bacıoğlu, Edirne'nin geleceğinin turizmde olduğunu, doğru atımlar atarak, bazı sorunların çözülmesi halinde kentin çok daha iyi bir noktaya geleceğini vurguladı.

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Turizm Haftası, Türkiye, Turizm, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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