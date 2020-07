"Ette ölüm katılığına dikkat edilmeli" - Son Dakika

KURBAN kesimi sırasında ölüm katılığı denilen rigonmortis meydana geliyor. Bundan kurtulmak için etin 24 saat bekletilmesi gerektiğini belirten Diyetisyen Bahtınur Yılmaz, sakatat tüketimine karşı da uyardı. Yılmaz, 4 günlük Kurban Bayramı boyunca en fazla 2 öğünde sakatat tüketilmesi gerektiğini söyledi.

"ETİN YANINDA YOĞURT TÜKETMEYİN"

İstinye Üniversite Hastanesi Medical Park Gaziosmanpaşa Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Bahtınur Yılmaz, "Etleri kestikten sonra etlerin 'ölüm katılığı' da dediğimiz rigonmortisten kurtulması için 24 saat bekletmemiz gerekiyor. Kurban Bayramı süresince 4 gün çok fazla et yiyoruz. Bunu biraz kısıtlamamız gerekiyor. En fazla 2 öğün et tüketmek lazım ve bunun yanında yeşil salata, ayran tüketebiliriz. Yoğurdu çok fazla önermiyoruz çünkü yoğurttaki kalsiyum etin içindeki demirin vücut tarafından emilmesini bağlayabiliyor. Etleri pişirirken kızartma, kavurma yapmak yerine haşlama gibi daha sağlıklı yöntemler denemek gerekiyor. Ayrıca kuyrukyağı, iç yağı gibi yağlar tüketmemek lazım. Etin görünür yağlarını alıp suda kavurabiliriz, kendi yağında kavurabiliriz, sote ya da ızgara yapabiliriz. Çok fazla mangal yapılıyor. Eğer mangal yapılırsa mutlaka et ile ateş arasında en az 15 santim mesafe olması gerekiyor. Etlerin pişirme yöntemlerine ve çok fazla ısıya maruz kalması kanserojen maddelerin ortaya çıkmasına neden olabiliyor." dedi.

SAKATATLARI FAZLA TÜKETMEK TEHLİKELİ

Kurban bayramında sakatatların tüketim şekline de dikkat çeken Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Bahtınur Yılmaz sözlerine şöyle devam etti; "Sakatatları da tüketmeden önce 24 saat bekletmemiz gerekiyor. Bu 4 günlük süreçte 2 öğünden fazla sakatat tüketmememiz gerekiyor. Sakatatlar kalp damar hastalıkları yönünden risk oluşturabildiği için az tüketmek lazım. Pişirme yöntemi olarak da aslında içine ekstra yağ eklemeden kendi yağında pişirmemiz gerekiyor. İşkembe, kelle paça gibi besinler şu anda bağışıklık sistemimiz için çok önemli ama bunların temizlenmesi, ayıklanması titizlikle yapılmalı. Etleri saklarken eksi 2 derecede 2 hafta kadar saklayabiliriz. Ama eksi 18 dereceye hemen kaldırırsak birkaç aya kadar tüketebiliriz. Etler kesildikten sonra hava almaz poşetlerde saklamamız gerekiyor."

"ETİ DİNLENDİRİRKEN 5 SAATİ GEÇMEMEK GEREKİYOR"

Eti dinlendirirken güneş görmeyen, soğuk ve gölge bir yerde olması gerektiğine de dikkat çeken Yılmaz, "Soğuk, güneş almayan, 20 derece kadar bir sıcaklıkta eti dinlendirebiliriz. 5 saati çok fazla geçmemesi gerekiyor. Sonrasında bozulmaması için mutlaka buzdolabına kaldırmamız gerekiyor. 24 saat buzdolabında tuttuktan sonra yine mutlaka buzluğa koyarak saklamamız gerekiyor. Bunu yapıyoruz ki herhangi bir bakteri üremesi olmasın, etin rengi ve parlaklığı değişmesin" diye konuştu.

"ETİN YANINDA YEŞİL SALATA YA DA SEBZE YİYİN"

Etin içerisindeki vitamin ve minerallerden faydalanmak için yapılması gerekenleri anlatan Diyetisyen Bahtınur Yılmaz sözlerine şunları ekledi: "Etin içindeki demirin emilimini sağlamak için etin yanında bir C vitamini takviyesi almamız lazım. Bu C vitamini portakal suyunda olabilir, etin yanında bunu içebiliriz. Eğer şeker hastalığınız varsa onun yerine koyu yeşil yapraklı sebzelerde de yine C vitamini bulunur. Mutlaka bunu bir salata ile tüketebiliriz. Tabağımızın yarısından biraz daha fazlası eğer et ürünü ise yarısında da tamamen sebze, yeşillik, salata olursa, kalan tarafa da süt ürünü koyabiliriz. Bu durumda dengeli bir tabak yapmış ve etin içindeki vitamini, minerali almış oluruz."

