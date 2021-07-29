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ETTİ "Yeşilyurt'u Çok Beğendik" - Son Dakika

ETTİ "Yeşilyurt'u Çok Beğendik"

29.07.2021 13:59
ETTİ

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından organizasyonu yapılan 'Biz Anadoluyuz' projesi kapsamında Şanlıurfa'dan Malatya'ya gelen 40'a yakın öğrenciyi misafir etti.

Yeşilyurt Belediyesi, çocuklar arasındaki kardeşlik ruhu ve bilincinin geliştirilmesi, milli ve manevi değerlerimizin paylaşılması ve gelecek nesillere aktarılması, kültürel ve ortak değerlerimizin paylaşılması, kardeşlik bağının güçlendirilmesi suretiyle çocukların terör örgütlerinin istismarından ve kötü alışkanlıklardan uzak tutulması amacıyla başlatılan 'Biz Anadoluyuz' projesine dahil olan 40'a yakın Şanlıurfalı öğrenciyi ağırladı.

Yeşilyurt'ta hizmete sunulan Tarihi Yeşilyurt Konakları, müzeler, sosyal yaşam alanları, kültürel, sportif ve sanatsal mekanları gezerek bilgi sahibi olan Şanlıurfa'lı çocuklar, gezi ve incelemelerin ardından Beylerderesi Şelale Restaurant'ta verilen akşam yemeğinde Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın misafir oldular.

Yeşilyurt'u çok beğendiklerini ifade eden öğrenciler, gösterdiği misafirperverlikten dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'a teşekkür ettiler.

Şanlıurfa kafilesini Malatya'da ağırlamaktan mutlu olduklarını ifade eden Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan, " 'Biz Anadoluyuz' projesi kapsamında Şanlıurfa'dan gelen öğrencilerimizi Yeşilyurt'umuzda en güzel şekilde ağırlayan Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar'a öncelikle teşekkürlerimizi sunuyoruz. Gezi ve incelemeler vesilesiyle Malatya ve Yeşilyurt'un tarihi ve turistik mekanlarını öğrencilerimize tanıtma fırsatı yakaladık, çok güzel bir program oldu. Öğrencilerimiz buradan çok güzel anılarla ayrılacaklar, destek veren herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise, 'Biz Anadoluyuz' projesiyle Malatya'ya gelen Şanlıurfa'lı öğrencileri Yeşilyurt'ta ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduklarını söyledi.

Çocukların kişisel gelişimlerini destekleyecek, kötü alışkanlardan uzak kalmalarını sağlayacak bütün projelere sonuna kadar destek verdiklerini belirten Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Çocuklarımızın terör örgütlerinin istismarından ve kötü alışkanlıklardan uzak tutulması,ülkemizin doğusuyla batısı kuzeyiyle güneyi arasında var olan kardeşlik bağlarının güçlendirilmesi, Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinde yaşayan öğrencilerimizin daha önce hiç gitmedikleri şehirlerde farklı kültürleri, tarihi ve doğal güzellikleri görüp tanıması, sosyal barışa, kardeşlik ve huzura katkı sunmak amacıyla başlatılan 'Biz Anadoluyuz' projesine katılan Şanlıurfa'lı çocuklarımızı Anadolu'nun en güzel ilçelerinden olan Yeşilyurt'ta misafir etmekten büyük bir onur duymaktayız. Binlerce yıllık köklü bir tarihe sahip olan Anadolu medeniyetinin temelinde yer alan birlik, beraberlik, dayanışma kültürünün nesilden nesile aktarılması, ortak değerlerimizin öğrenilmesi ve paylaşılması adına başlatılan bu projeye bizler sonuna kadar destek veriyoruz.Çocuklarımıza erken yaşlarda bu kadim değerleri, birlikte yaşama kültürünü, tarihimizi ve kültürümüzü öğretmek adına verilen mücadeleyi anlamlı ve değerli buluyoruz. "dedi.

"Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı ve gençlerimizi en güzel şekilde geleceğe hazırlamak, onlara milli ve manevi değerleri aşılayıp vatan ve memleket sevdasıyla büyümelerini sağlamak hepimizin öncelikli görevleri arasındadır." diyerek sözlerine devam eden Başkan Çınar, "Yeşilyurt Belediyesi olarak çocuklarımızın her alanda kendilerini geliştirmeleri ve yetiştirmeleri içinde her türlü desteği veriyoruz. İlçemizi yaşam standartı yüksek, yeni yaşam alanları ve modern yollarıyla örnek bir görüntüye ulaştırmaya çabalarken, ülkemizin ve bu milletin geleceğini belirleyecek olan gençlerimize yatırım yapmayı asla ihmal etmedik. Ülkemizin geleceğe güvenle bakabilmesi için genç neslin donanımlı ve eğitimli bir kimliğe sahip olmaları önemlidir. Gençlerimizin gelecekte akademik anlamda başarılı olmalarının yanı sıra ahlaklı ve düzgün karakterle yoğrulmuş bir hayat yaşamaları en büyük arzumuzdur.Gençliğimize daha fazla yatırım yapmak adına bu yılı gençlik ve spor yılı olarak ilan edip, bütçemizin büyük bir kısmını gençlik yatırımlarına ayırdık. Bölgemizde Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünü kuran ilk yerel yönetim olarak, çocuklarımızın ve gençlerimizin sosyal, kişisel ve fiziksel gelişimlerini desteklemek adına ilçemizin dört bir tarafına modern ve nezih yeni spor tesisleri kuruyoruz. Kültürel ve sanatsal mekanlarımızın sayısını hızla artırıp, sosyal sorumluluk projelerimizle genç neslimizin en güzel şekilde yetişmesine ciddi destekler sağlıyoruz. Gençlerimizin farklı kentleri ve farklı kültürleri bizzat yerinde gidip görmeleri, tanımaları ve bilgi sahibi olmaları da bu açıdan çok büyük önemi vardır. Gelecekte farklı meslek dallarında ülkemize hizmet edecek olan gençlerimizin kendilerini her alanda geliştirmesi, yaşadığı bölgeyi ve kültürleri tanıması, yaşamın her alanıyla ilgili bilgi sahibi olması gelişim süreçlerine önemli katkılar sunacaktır. Belediye olarak ta destek verdiğimiz 'Biz Anadoluyuz' projesiyle kentimize gelen minik kardeşlerimizi en güzel şekilde ağırlamaya çalıştık. Bizler biriz, beraberiz ve kardeşiz. Hep birlikte güzel vatanımıza, ortak değerlerimize ve kültürümüze el birliğiyle sahip çıkacağız. Tüm çocuklarımıza sağlık, sıhhat ve afiyet diliyorum." diye konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, desteklerinden dolayı kendisine teşekkür plaketi veren Şanlıurfa'lı öğrencilere çeşitli hediyeler takdim etti.

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Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel ETTİ 'Yeşilyurt'u Çok Beğendik' - Son Dakika


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