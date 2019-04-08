Son Dakika Haberleri: Etü Atıcılık Kız Takımı Başarılarına Bir Yenisini Daha Ekledi

Etü Atıcılık Kız Takımı Başarılarına Bir Yenisini Daha Ekledi

1 saat önce

Erzurum Teknik Üniversitesi Atıcılık Kız Takımı 'Üniversiteler Arası Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası'nda tabancada Türkiye 3.sü olurken tüfekte Türkiye 2.si oldu.

Etü Atıcılık Kız Takımı Başarılarına Bir Yenisini Daha Ekledi, System.String[]
Erzurum Teknik Üniversitesi Atıcılık Kız Takımı 'Üniversiteler Arası Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası'nda tabancada Türkiye 3.sü olurken tüfekte Türkiye 2.si oldu.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu'nun düzenlediği Üniversiteler Arası Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası'na Erzurum Teknik Üniversitesi Atıcılık Kız Takımı da katıldı.

Trabzon'da düzenlenen Üniversiteler Arası Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası'nda Atıcılık Kız Takımı tabancada Türkiye 3.sü tüfekte ise Türkiye 2.si oldu.

Başarılı öğrenciler Erzurum'a madalya ile döndüler. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 01:00 Kaynak: İHA

Erzurum, Türkiye, Spor
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