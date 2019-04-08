Etü Atıcılık Kız Takımı Başarılarına Bir Yenisini Daha Ekledi

Erzurum Teknik Üniversitesi Atıcılık Kız Takımı 'Üniversiteler Arası Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası'nda tabancada Türkiye 3.sü olurken tüfekte Türkiye 2.si oldu.

Erzurum Teknik Üniversitesi Atıcılık Kız Takımı 'Üniversiteler Arası Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası'nda tabancada Türkiye 3.sü olurken tüfekte Türkiye 2.si oldu.



Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu'nun düzenlediği Üniversiteler Arası Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası'na Erzurum Teknik Üniversitesi Atıcılık Kız Takımı da katıldı.



Trabzon'da düzenlenen Üniversiteler Arası Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası'nda Atıcılık Kız Takımı tabancada Türkiye 3.sü tüfekte ise Türkiye 2.si oldu.



Başarılı öğrenciler Erzurum'a madalya ile döndüler. - ERZURUM

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