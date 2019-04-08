Etü Atıcılık Kız Takımı Başarılarına Bir Yenisini Daha Ekledi
1 saat önce
Erzurum Teknik Üniversitesi Atıcılık Kız Takımı 'Üniversiteler Arası Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası'nda tabancada Türkiye 3.sü olurken tüfekte Türkiye 2.si oldu.
Erzurum Teknik Üniversitesi Atıcılık Kız Takımı 'Üniversiteler Arası Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası'nda tabancada Türkiye 3.sü olurken tüfekte Türkiye 2.si oldu.
Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu'nun düzenlediği Üniversiteler Arası Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası'na Erzurum Teknik Üniversitesi Atıcılık Kız Takımı da katıldı.
Trabzon'da düzenlenen Üniversiteler Arası Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası'nda Atıcılık Kız Takımı tabancada Türkiye 3.sü tüfekte ise Türkiye 2.si oldu.
Başarılı öğrenciler Erzurum'a madalya ile döndüler. - ERZURUM
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 01:00 Kaynak: İHA
Anne- Kız, Termal Otelin Havuzunda Boğuldu
Fatih'te Can Pazarı; Kazada Küçük Kız Arabadan Uçtu, 5 Kişilik Aile Ölümden Döndü
Seçmenden "İstanbul'da Seçim Tekrarı İstiyor musunuz?" Sorusuna Yanıt
Kazada Can Veren Sürücünün Cenazesinde, Cemaat Köye Sığmadı