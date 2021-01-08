ETÜ Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ile iş birliği protokolü imzaladı - Son Dakika

ETÜ Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ile iş birliği protokolü imzaladı

ETÜ, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ile iş birliği protokolü imzaladı.

ETÜ, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ile iş birliği protokolü imzaladı. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak'ı makamında ziyaret etti. Karşılıklı fikir alışverişinden sonra iki üniversite arasında, mevcut akademik-teknik imkanların paylaşılmasını ve ortak sosyal faaliyetlerin yürütülmesini öngören iş birliği iki üniversite arasında protokolü imzalandı. ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, imza töreninde, söz konusu bu protokolün, Erzurum Teknik Üniversitesi ile Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi arasında kuvvetli bağların kurulmasına vesile olacağını ifade etti. - ERZURUM

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