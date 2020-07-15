ETÜ'de 15 Temmuz sergisi açıldı - Son Dakika

ETÜ'de 15 Temmuz sergisi açıldı

Erzurum Teknik Üniversitesi tarafından "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında, aynı temalı fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı.

Erzurum Teknik Üniversitesi tarafından "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında, aynı temalı fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı.

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ETÜ Kütüphanesi sergi alanında gerçekleştirilen serginin açılış törenine Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.Bülent Çakmak, Rektör Yardımcıları Prof. Dr İrfan Kaymaz ve Prof. Dr Birol Soysal, fakülte dekanları, enstitü ve yüksekokul müdürleri, üniversitemizin akademik ve idari çalışanları ile davetliler katıldı.

Sergide 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası ülke genelinden objektiflere yansıyan görüntüler yer aldı.

Serginin açılışında bir konuşma yapan Rektörümüz Prof. Dr. Bülent Çakmak şunları söyledi:

"15 Temmuz darbe girişimi, din kisvesine bürünmüş Fetö terör örgütü tarafından tertip edilen ve tarihe kara bir leke olarak geçen hain bir teşebbüstür. Darbe girişimi sırasında, Cumhurbaşkanımızın çağırısıyla milletimiz büyük bir dayanışma içerisinde akın akın meydanlara, havalimanlarına, köprülere hücum ettiler ve saldırıya karşı destansı bir direniş sergilediler. Bunun Türkiye tarihinde bir ilk olduğu hepimizin malumudur. 15 Temmuz darbe girişiminin önemli çıkarımlarından biri hiç şüphesiz gençlerle ilgili olanıdır. Çünkü o ilk gecenin direnişçileri arasında çok sayıda genç de vardı. O geceye kadar birçok çevrede gençlerle ilgili ciddi kaygılar ve olumsuz kanaatler vardı. Z kuşağı olarak adlandırılan bu gençliğin ülke ve dünya meselelerine kayıtsız, apolitik, bencil ve tüketici bir gençlik olduğu sıklıkla dillendiriliyordu. Ancak o geceki manzara tüm bu kanaatlerin yersiz ve haksız olduğunu ortaya çıkardı. Şunu da ifade etmek gerekir ki, sivil insanlara kurşun yağdırılması, meclisin, emniyetin ve özel harekatın bombalanması gibi olaylar normalde akla hayale gelmeyecek eylemlerdir. Ordunun içerisinde yetişmiş fakat mankurtlaştırılmış askerler kendi milletine bunları yapmıştır. Bu sorunun kökünde yatan şey mutlak itaat duygusudur. Herhangi bir dini lidere, mutlak itaat edilmesi bu tarz eylemlerin kolayca gerçekleşmesine neden olmaktadır. Eğitimciler olarak bizim üzerimize bu konuda önemli bir misyon düşmektedir. Yetiştirdiğimiz gençleri mutlak itaat eden gençlik olarak değil de, sorgulayan, hakkını arayan ve eleştiren bir gençlik olarak yetiştirmemiz gerekmektedir. Bu anlamda eğitimciler olarak üzerimize düşen en büyük görevlerden birisi budur. Sözlerimi tamamlarken, bu direnişte şehit olan kardeşlerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum. Gazilerimize de saygı ve şükranlarımı sunuyorum. 15 Temmuz sergimizin hayırlara vesile olmasını dileyerek teşekkürlerimi sunuyorum."

15 Temmuz Sergisi, 17 Temmuz tarihine kadar gezilebilecek. - ERZURUM

Erzurum Teknik Üniversitesi, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 09:57 Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam ETÜ'de 15 Temmuz sergisi açıldı - Son Dakika
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