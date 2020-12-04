ETÜ'de 3 Öğretim Üyesi 'Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları' arasında - Son Dakika

ETÜ'de 3 Öğretim Üyesi 'Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları' arasında

04.12.2020 14:29
ETÜ'de 3 Öğretim Üyesi 'Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları' arasında, System.String[]

Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeleri, "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" listesin de yer aldılar.

Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeleri, "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" listesin de yer aldılar.

ETÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Kaymaz, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. A. Fatih Yetim ve Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Güven Turgut, ScienceDirect PLOS Biology dergisinin yayınladığı "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" listesine girme başarısını gösterdiler.

"Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" çalışması Stanford Üniversitesi'nden John Ioannidis ve ekibi tarafından gerçekleştirilmiş olup, çalışmada alanında en az 5 makale yayınlamış 7 milyon bilim insanının akademik performansları değerlendirilerek 1996-2019 yılları arasında "Scopus Özet" ve "Atıf Veri Tabanı"ndan elde edilen verilere göre "dünyanın üst düzey bilim insanı" kategorisine giren 100 bin bilim insanı belirlendi.

Çalışmada yer alan akademik performanslar; makale sayısı, h-indeksi, ortak yazarlı yayınlarda hm-indeksi, atıflar, farklı yazarlık pozisyonlarındaki makalelere yapılan atıflar gibi bilimsel kriterler değerlendirmeye alınarak, bilim insanları bireysel çalışma alanlarına göre 22 bilimsel alan ve 176 alt alan olarak sınıflandırılarak "Kariyer Boyu Etki" ve "Yıllık Etki" şeklinde iki adet sıralama listesi oluşturuldu.

"Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" listesinde dünyadan 100 bin, Türkiye'den 857 akademisyen yer almakta. - ERZURUM

ETÜ'de 3 Öğretim Üyesi 'Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları' arasında

Erzurum Teknik Üniversitesi, Stanford Üniversitesi, Kaymaz, Rektör, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam ETÜ'de 3 Öğretim Üyesi 'Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları' arasında - Son Dakika


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