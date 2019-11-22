ETÜ'de ağaç dikimi etkinliği düzenlendi

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) kampüsünde, Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak öncülüğünde ağaç dikimi etkinliği düzenlendi.

ETÜ kampüsü içerisinde bir araya gelen öğretim üyeleri, idari personel ve öğrenciler, Rektör Prof. Dr. Çakmak ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Edebiyat Fakültesi ve Yüksek Teknoloji ve Araştırma Merkezi binaları çevresinde ağaç dikti.

Çakmak, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, bir süre önce Milli Ağaçlandırma Günü'ndeki "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" kampanyası kapsamında da üniversitelerinin yerleşkelerine yaklaşık 13 bin fidan diktiklerini anlattı.

Fidan dikiminin ardından kampüste boş olan arazileri değerlendirmek için ağaç dikim çalışmalarına devam ettiklerini anlatan Çakmak, "Orman Bölge Müdürlüğünden aldığımız ağaçların dikimini farklı noktalarda gerçekleştiriyoruz. Toplamda 4 bin dönümlük bir arazimiz var. Bu arazimizin yaklaşık 3'te 2'si yeşil alan olacak. Dolayısıyla bu alan içerisinde yeşillendirme ve ağaçlandırma çalışmalarımız devam ediyor. Bu etkinliğimizde devam eden çalışmalarımız kapsamında." ifadelerini kullandı.