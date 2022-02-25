ETÜ'de bahar yarıyılı Teyo Pehlivan ekibinin tiyatro gösterisiyle açıldı - Son Dakika
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ETÜ'de bahar yarıyılı Teyo Pehlivan ekibinin tiyatro gösterisiyle açıldı

25.02.2022 13:52
ETÜ'de bahar yarıyılı Teyo Pehlivan ekibinin tiyatro gösterisiyle açıldı

Erzurum Teknik Üniversitesi'nde (ETÜ) bahar yarıyılının açılması nedeniyle Teyo Pehlivan tiyatro ekibi gösteri yaptı.

Erzurum Teknik Üniversitesi'nde (ETÜ) bahar yarıyılının açılması nedeniyle Teyo Pehlivan tiyatro ekibi gösteri yaptı.

Üniversitenin Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ile Tarih Kulübü ortaklığında, Prof. Dr. Muammer Yaylalı Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, tiyatrocular Cumhur Seval, Ercan Seval ve Yakup Çağlayan'dan oluşan Teyo Pehlivan tiyatro ekibi sahne aldı.

ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, rektör yardımcıları Prof. Dr. Birol Soysal ve Prof. Dr. Murat Küçükuğurlu ile çok sayıda izleyicinin katıldığı etkinlikte, Teyo Pehlivan tiyatro ekibinin gösterisi ilgiyle izlendi.

Rektör Çakmak, etkinlikte, araştırma görevlisi olduğu yıllarda tanıştığı tiyatro sanatçısı Cumhur Seval'ın gösterimini ilgiyle izlediklerini belirtti.

Kişiliği, karakteri ve şahsiyetiyle örnek aldıkları sanatçı Seval'ın sohbetinden her zaman zevk duyduklarını ifade eden Çakmak, "Ne mutlu bize ki aradan yıllar geçmesine rağmen kendisini ve değerli ekibini ETÜ'de misafir etmek nasip oldu. Emeğinize sağlık, teşekkür ediyoruz." dedi.

ETÜ Tarih Bölüm Başkanı Doç. Dr. Naim Ürkmez ise böyle bir etkinlikle bahar yarıyılını açtıklarını anlattı.

Tarih Kulübü Başkanı Muhammed Göktürk Seval de tarih kulübü olarak gerçekleştirdikleri bütün etkinliklerde severek iş yapmayı esas edindiklerini, bugüne kadar da bu hedef doğrultusunda ilerledikleri için başarılı olduklarını belirtti.

Program, Çakmak'ın tiyatroculara hediye takdimiyle sona erdi.

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Erzurum Teknik Üniversitesi, Çağlayan, Tiyatro, Rektör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ETÜ'de bahar yarıyılı Teyo Pehlivan ekibinin tiyatro gösterisiyle açıldı - Son Dakika


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