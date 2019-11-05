Toplumun bilinçlendirilmesi ve etkili bir farkındalık oluşması adına Erzurum Teknik Üniversitesi, Otizm Farkındalık ayı kapsamında Edebiyat Fakültesi Konferans Salonunda "Biz Otizmin Farkındayız. ya Siz " adlı konferans gerçekleştirildi.



Konferansa Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Yüksel Sümeyra Karagöz konuşmacı olarak katıldı.



Otizm spektrum bozukluğu, doğuştan gelen ya da yaşamın ilk yıllarında ortaya çıkan karmaşık bir nöro-gelişimsel farklılık olduğunu söyleyen Karagöz, Otizm Spektrum Bozukluğunun Belirtilerini, Başkalarıyla göz teması kurmuyorsa, ismini söylediğinizde bakmıyorsa, söyleneni işitmiyor gibi davranıyorsa, parmağıyla istediği şeyi göstermiyorsa, oyuncaklarla oynamayı bilmiyorsa, akranlarının oynadığı oyunlara ilgi göstermiyorsa, bazı sözleri tekrar tekrar ve ilişkisiz ortamlarda söylüyorsa ve konuşmasında gerginlik yaşıyorsa şeklinde sıraladı.



Konferans sonrasında Üniversitemiz Edebiyat Fakültesi Psikoloji Psikoloji Bölüm başkanı Dr. Öğr. Üyesi Büşra Aslan'ın Uzm. Dr. Yüksel Sümeyra Karagöz' e plaket takdimi ile sona erdi. - ERZURUM