Son Dakika Haberleri: ETÜ'de "Biz Otizmin Farkındayız ya Siz" konferansı düzenlendi
Son Dakika Güncel ETÜ'de 'Biz Otizmin Farkındayız ya Siz' konferansı düzenlendi

ETÜ'de "Biz Otizmin Farkındayız ya Siz" konferansı düzenlendi

7 saat önce

Erzurum Teknik Üniversitesinde (ETÜ) "Biz Otizmin Farkındayız ya Siz" konferansı gerçekleştirildi.

ETÜ'de

Erzurum Teknik Üniversitesinde (ETÜ) "Biz Otizmin Farkındayız ya Siz" konferansı gerçekleştirildi.

Edebiyat Fakültesi Konferans Salonunda, düzenlenen konferansa Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Yüksel Sümeyra Karagöz konuşmacı olarak katıldı.

Karagöz, otizmin spektrum bozukluğu, doğuştan gelen ya da yaşamın ilk yıllarında ortaya çıkan karmaşık bir nöro-gelişimsel farklılık olduğunu aktardı.

Otizm spektrum bozukluğu hakkında katılımcılara bilgi veren Karagöz, şöyle konuştu:

"Başkalarıyla göz teması kurmuyorsa, ismini söylediğinizde bakmıyorsa, söyleneni işitmiyor gibi davranıyorsa, parmağıyla istediği şeyi göstermiyorsa, oyuncaklarla oynamayı bilmiyorsa, akranlarının oynadığı oyunlara ilgi göstermiyorsa, bazı sözleri tekrar tekrar ve ilişkisiz ortamlarda söylüyorsa ve konuşmasında gerginlik yaşıyorsa otizm spektrum bozukluğu yaşıyor demektir. Bu tür farklılıklarda uzman yardımı almak gerekiyor."

Konferansın sonunda, Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Büşra Aslan, Karagöz'e plaket verdi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 12:38 Kaynak: AA
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