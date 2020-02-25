ETÜ'de 'Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı İlkelerinin İrdelenmesi' semineri düzenlendi - Son Dakika

Erzurum Teknik Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof.Dr. İlker Kazaz ve Dr. Öğr. Üyesi Dilek Okuyucu, 24 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki Sivrice (Elazığ) depremi ardından deprem bölgesine giderek yaptıkları saha çalışmaları ve gözlemler ışığında depreme dayanıklı yapı tasarımı ilkelerinin irdelenmesi konulu bir seminer verdiler.



Seminerde öğretim üyeleri, elde ettikleri bilgileri görseller eşliğinde çok sayıda Mühendislik Fakültesi öğrencisi ve sektörden inşaat mühendisleriyle paylaştılar. Depremin etkilediği bölgede kırsal ve kentsel yapı türlerinde hasarın nedenleri ve depremin şiddeti üzerine açıklayıcı bilgiler verildi. Kırsal yapıların üretildikleri kerpiç ve yığma yapı malzemelerinin deprem merkezine yakınlıktan dolayı maruz kaldıkları şiddete bağlı olarak yeterli dayanımı göstermeyerek yıkıldıkları veya ağır hasar aldıkları vurgulandı.



Seminerde, Prof.Dr. İlker Kazaz Elazığ kent merkezinde betonarme yapıların hasar durumunu ve depremin oluşturduğu etkiyi değerlendirdi. Beton dayanımının yetersizliğine ve sargı donatısının betonarme elemanların deprem davranışı üzerine etkisine dikkat çekerek, Elazığ şehir merkezinde hissedilen deprem şiddetin biraz daha yüksek olması durumunda çöken bina sayısının ve can kaybının çok daha fazla olacağını belirtti.



Konferans sonunda Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Yetim, Prof. Dr. İlker Kazaz ve Dr. Öğr. Üyesi Dilek Okuyucu'ya sunumlarında dolayı teşekkür ederek belge takdim etti. - ERZURUM