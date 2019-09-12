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ETÜ'de dijital dönüşüm

18 dakika önce

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ), öğrencilerine daha iyi eğitim vermek amacıyla öğretim üyelerine yönelik, dünyanın en iyi öğrenme yönetimi sistemlerinden biri olan "Blackboard" eğitim programı düzenledi.

ETÜ'de dijital dönüşüm, System.String[]

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ), öğrencilerine daha iyi eğitim vermek amacıyla öğretim üyelerine yönelik, dünyanın en iyi öğrenme yönetimi sistemlerinden biri olan "Blackboard" eğitim programı düzenledi.

ETÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, internet ve dijital teknolojilerin hızla geliştiği dönemde, ETÜ tarafından öğrencilerine daha kaliteli ve iyi eğitim vermek amacıyla "karma öğrenme", "Ters-yüz Sınıf" gibi eğitimde dijital yaklaşımları uygulamak için çalışma başlatıldı.

Çalışma kapsamında düzenlenen 4 günlük eğitim sürecinde ilk olarak yurt dışından gelen Uzman Mr. Mike Highfield tarafından ETÜ öğretim üyelerine dünyanın en iyi öğrenme yönetim sistemlerinden biri olan "Blackboard" programı eğitimi verilmesine başlandı.

Söz konusu eğitimler ile dijital eğitim teknolojilerin ETÜ'de uygulanmasında önemli aşama kat edilecek.

Eğitimlerin sonunda başlatılan dijital dönüşüm ile derslere aktif katılım sağlayacak öğrencilerin dersteki motivasyonlarını ve başarılarını artırmanın yanı sıra dijital okur-yazarlık yeteneği de kazanmaları hedefleniyor.

Erzurum Teknik Üniversitesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 11:52 Kaynak: AA
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