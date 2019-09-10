Son Dakika Haberleri: ETÜ'de dijital dönüşüm başladı
Son Dakika Güncel Haber

ETÜ'de dijital dönüşüm başladı

12 dakika önce

İnternet ve dijital teknolojilerin baş döndürücü bir hızla gelişip tüm sektörleri temelinden sarstığı bir dönemde, Erzurum Teknik Üniversitesi bu değişime ayak uydurarak "Karma Öğrenme (Blended Öğrenme)", "Ters-yüz Sınıf (Flipped Classroom)" gibi eğitimde dijital yaklaşımları uygulamak için...

ETÜ'de dijital dönüşüm başladı, System.String[]

İnternet ve dijital teknolojilerin baş döndürücü bir hızla gelişip tüm sektörleri temelinden sarstığı bir dönemde, Erzurum Teknik Üniversitesi bu değişime ayak uydurarak "Karma Öğrenme (Blended Öğrenme)", "Ters-yüz Sınıf (Flipped Classroom)" gibi eğitimde dijital yaklaşımları uygulamak için çalışma başlattı.


Dijital nesil olarak adlandırılan öğrencilere daha iyi eğitim vermek amacıyla, dünyanın en iyi Öğrenme Yönetim Sistemlerinden (Learning Management System) biri olan "Blackboard" programının eğitimi, öğretim elemanlarının katılımıyla Uzman Mr. Mike Highfield tarafından verilmeye başlandı. Dört gün sürecek eğitim sonucunda, dijital eğitim teknolojilerinin Erzurum Teknik Üniversitesinde uygulanmasında önemli bir aşamaya gelinmiş olacağı belirtildi.


Eğitim-öğretim alanında başlatılan dijital dönüşüm ile derslere aktif katılımı sağlanacak olan öğrencilerin, dersteki motivasyonlarını ve başarılarını artırmanın yanı sıra günümüzün en önemli yetkinliklerden biri olan dijital okur-yazarlık yeteneği de kazanmış olacağı ifade edildi. - ERZURUM

Erzurum Teknik Üniversitesi, Erzurum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 09:33 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erzurum'da korkunç kaza: 2'si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti
Ali Babacan'dan rapçi Şanışer'in Susamam şarkısına ilk yorum: Etkilendim doğrusu Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimi soruşturmasında aranan eski astsubay yakalandı Bakanlık'tan, "Çankaya Köşkü'nde mi oturuyor?" sorusuna yanıt: Binali Yıldırım'a ait bir konut bulunmuyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.9.2019 09:45:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ETÜ'de dijital dönüşüm başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]