Son Dakika Haberleri: Etü'de "Gizli Örgütlerin Dünyayı Dizayn Planları" Anlatıldı

Etü'de "Gizli Örgütlerin Dünyayı Dizayn Planları" Anlatıldı

46 dakika önce

Erzurum Teknik Üniversitesi, öğrencilerinin vizyonlarını geliştirmek ve düşünce ufuklarına katkı sağlamak amacı ile düzenlediği etkinliklere bir yenisini daha ekledi.

Etü'de
Erzurum Teknik Üniversitesi, öğrencilerinin vizyonlarını geliştirmek ve düşünce ufuklarına katkı sağlamak amacı ile düzenlediği etkinliklere bir yenisini daha ekledi. Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Gizli Örgütlerin Dünyayı Dizayn Planları" konulu konferansta Araştırmacı Murat Doğanşafak bir sunum yaptı.

Gerçekleşen programa Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Erzurum Teknik Üniversitesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Tuba Yetim ve Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Fatih Yetim'in yanı sıra çok sayıda akademisyen, öğrenci ve konuk katıldı.

Zengin siyonist aileler, bu ailelerin kontrolündeki gizli örgütler ve yapılanma şemaları, gizli örgütlerin tek dünya düzeni hedefleri için yaptıkları faaliyetler ve mason teşkilatlarının anlatıldığı konferansta Araştırmacı Murat Doğanşafak "Dünyayı dizayn edip dünyanın kontrolünü elit, zengin ve azgın bir azınlığın eline vermek isteyen bu gizli örgütler akla hayale gelmeyecek yöntemleri kullanmaktan çekinmiyorlar. Bu fesat harekatına karşı bizim uyanık, diri, araştıran ve feraset sahibi bireyler olmamız lazım. Tam bağımsız olmak önce gizli örgütlerin hedeflediği inançsız, idealsiz, milletsiz ve hedefsiz bireyler olmaktan kurtulmakta yatar" ifadelerini kullandı.

Programın sonunda Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak, katkılarından dolayı Murat Doğanşafak'a teşekkürlerini sunarak hediye takdim etti. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 10:25 Kaynak: İHA

Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Engin Altan Düzyatan, Captain America'ya Meydan Okudu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anket Sonuçları Hakkında Açıklama: Manipülasyona Şahit Olduk

Erdoğan, Canlı Yayında "Anketlere İnanmıyorum" Sözüne Açıklık Getirdi Hayallerinin Peşinden Gitti Masa Başı İşini Bırakıp Çöp Kamyonu Şoförü Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.3.2019 11:11:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Etü'de "Gizli Örgütlerin Dünyayı Dizayn Planları" Anlatıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]