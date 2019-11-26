Erzurum Teknik Üniversitesinde (ETÜ) "İslam Felsefesinin Özgünlüğü" konferansı verildi.

ETÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, ETÜ Düşünce ve Felsefe Kulübünce organize edilen program kapsamında Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özden üniversitede "İslam Felsefesinin Özgünlüğü" konferansı verdi.

Çok sayıda öğrenci ve öğretim üyesinin katıldığı konferans sonrası ETÜ Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Kacıroğlu, Özden'e teşekkür belgesi takdim etti.