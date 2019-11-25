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ETÜ'de 'Kadın' temalı sempozyum düzenlendi

6 saat önce

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında Erzurum Teknik Üniversitesi 'Kadın' temalı sempozyum düzenlendi.

ETÜ'de 'Kadın' temalı sempozyum düzenlendi, System.String[]

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında Erzurum Teknik Üniversitesi 'Kadın' temalı sempozyum düzenlendi.


Erzurum Teknik Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkez'inin himayesinde Kadın temalı I. Öğrenci Sempozyumu gerçekleştirildi. Öğrenci sempozyumunda Felsefe, Tarih, Psikoloji, Türk Dili ve Edebiyatı, İktisat, Bilgisayar ve Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümünün öğrencilerinin katılımıyla 4 oturum olarak düzenlendi.


Kadın sorunu, sempozyum bildirilerinde çeşitli disiplin ve gelenekler bağlamında ele alındı. Bildirimler sonrasında konuşmacılara katılımlarından dolayı ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak tarafından teşekkür belgesi verildi. - ERZURUM

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 06:17 Kaynak: İHA
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