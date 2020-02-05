ETÜ'de "Keşfedilen Yaşam" toplantısı yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel ETÜ'de 'Keşfedilen Yaşam' toplantısı yapıldı - Son Dakika

ETÜ'de "Keşfedilen Yaşam" toplantısı yapıldı

6 saat önce

Erzurum Teknik Üniversitesi'nin koordinatör kurum olarak yer aldığı, Avrupa Birliği Erasmus Plus Programı tarafından desteklenen "Ana Eylem 202-Keşfedilen Yaşam" isimli projenin açılış ve danışma kurulu toplantısı yapıldı.

ETÜ'de

Erzurum Teknik Üniversitesi'nin koordinatör kurum olarak yer aldığı, Avrupa Birliği Erasmus Plus Programı tarafından desteklenen "Ana Eylem 202-Keşfedilen Yaşam" isimli projenin açılış ve danışma kurulu toplantısı yapıldı.


ETÜ Yaşam Merkezi VIP Salonu'nda gerçekleşen toplantıya, İtalya, Polonya, İspanya ve Yunanistan'dan gelen proje ortakları katıldı.


ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, toplantıda yaptığı konuşmasında "2011 yılında Suriye'de iç karışıklıkların yaşanmaya başladığını hatırlatmasının ardından 1950'den sonra Avrupa'ya en fazla göçmen gönderen ülke konumundan, 2011 yılı itibariyle başlayan süreçten günümüze en fazla göç alan ülke durumuna dönüşmek birtakım kurumsal düzenlemeler ve hazırlıklar gerektirmektedir. Erzurum Teknik Üniversitesi olarak, bu proje kapsamında uluslararası partnerlerimizin de katkılarıyla, devletimizin göç politikalarına ve omuzladığı göç yüküne destek veriyor olmak bizim için bir gurur vesilesidir" diye belirtti.


Rektör Prof. Dr. Çakmak, bu göçlerin birtakım tedbirleri de beraberinde getirdiğini ifade ederek; "Yaşanan bu hadisenin Türkiye üzerinde dengesizlik oluşturmaması ve bu tür problemlere çözüm bulunması amacıyla bazı kurumsal tedbirler alınmaya çalışıldı. Üniversitemizin de koordinatör kurum olarak yer aldığı, Avrupa Birliği Erasmus Plus Programı tarafından desteklenen "Ana Eylem 202 - Keşfedilen Yaşam" isimli projeyle Türkiye ve proje ortaklığı yapan ülkelerdeki sığınmacıların toplumsal uyumu gerçekleşme sürecine katkıda bulunulması amaçlanıyor" dedi. - ERZURUM

Avrupa Birliği, Yunanistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 11:08 Kaynak: İHA
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