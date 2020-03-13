ETÜ'de 'Mehmet Akif Ersoy ve istiklal Marşı' paneli düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel ETÜ'de 'Mehmet Akif Ersoy ve istiklal Marşı' paneli düzenlendi - Son Dakika

ETÜ'de 'Mehmet Akif Ersoy ve istiklal Marşı' paneli düzenlendi

6 saat önce

Erzurum Teknik Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde "Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı" konulu panel düzenlendi.

ETÜ'de 'Mehmet Akif Ersoy ve istiklal Marşı' paneli düzenlendi, System.String[]

Erzurum Teknik Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde "Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı" konulu panel düzenlendi.


Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Murat Kacıroğlu ve Dr. Öğr. Üyesi Caner Solak'ın konuşmacı oldukları panelde, Prof. Dr. Murat Kacıroğlu, "Bir Kurucu Metin Olarak İstiklal Marşı" başlıklı konuşmasını gerçekleştirdi. İstiklal Marşı'nın Kurtuluş Savaşı'nın en hararetli günlerinde halkın birlik ve beraberlik içerisinde işgal güçlerine karşı direnç göstermesinde üstlendiği rolü ve şiirdeki "Korkma" ifadesinin İslam tarihine yönelik dini ve milli referanslarını anlattı.


Dr. Öğr. Üyesi Caner Solak ise "Edebiyat Sosyolojisi Açısından Mehmet Akif Ersoy'un Asım Şiiri" başlıklı konuşmasında; Mehmet Akif Ersoy'un Asım şiirinde I. Dünya savaşına dair yer alan gözlemlerin tarihsel gerçeklikle olan uyumu üzerinde durdu.


Panel, ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak'ın konuşmacılara teşekkür belgelerini takdim etmesi ve toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. - ERZURUM

Edebiyat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 02:13 Kaynak: İHA
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