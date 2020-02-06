Erzurum Teknik Üniversitesi'nde 'Mentörlük Uygulaması' toplantısı düzenlendi.



Erzurum Teknik Üniversitesi Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya, ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İrfan Kaymaz, Prof. Dr. Murat Küçükuğurlu, Prof. Dr. Birol Soysal, Genel Sekreter Doç. Dr. Tuba Yetim, Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Merve Sağıroğlu Maali'nin yanı sıra çok sayıda akademik personel ve özel sektör yetkilileri katıldı.



Açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak, Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin yeni uygulaması olan "Mentörlük" sistemine değinerek, "Öğrencilerimize, üniversitemize adım attıkları andan itibaren yol göstermek amacı ile "Mentörlük" uygulamasını başlatılmaktadır. 'Mentörlük' kavramı bireylerin (mentee) sahip oldukları potansiyeli ortaya çıkaran, güçlü ve zayıf yönlerini keşfetmesini sağlayan, motivasyon ve performanslarını yükselten, liderlik yeteneklerini geliştiren, kişisel gelişim sürecini hızlandıran, zorluklarla nasıl başa çıkılması gerektiğini öğreten, bireyi gereksiz risklerden koruyan bir yönetim anlayışıdır. Bu sistemle; belli bir kariyer sahibi mezunların kariyer ve iş hayatında edindikleri bilgi, beceri ve deneyimlerini üniversitemiz öğrencilerimizle paylaşmalarının sağlanması amaçlanmaktadır" dedi.



Rektör Çakmak "İş yaşamını tanımaya hevesli olan öğrencilerimizi sektörlerine hazırlarken kişisel ve mesleki gelişimlerine yönelik ihtiyaç duyabilecekleri bilgi ve deneyim aktarımının sağlanması amaçlanmaktadır. Kendini yöneten ve çevresindekilere de liderlik yapabilen, üniversitemizin kültürünü yansıtan bireyler mezun edilmiş olacaktır" açıklamalarında bulundu.



ETÜ Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Merve Sağıroğlu Maali yaptığı konuşmasında, "Günümüzde mentörlük sistemi tüm sektörlerdeki şirketlerde, okullarda ve çeşitli kurumlarda uygulanmaktadır. Bu programı hayata geçirmiş olan Türkiye'nin önde gelen birçok üniversitede farklı şekillerde uygulanmaktadır. Biz de bu yıl her bölümün birinci sınıfından 1 öğrenciyi, 1 akademik ve 1 sektör mentörüyle eşleştirerek bu programı pilot olarak başlatmayı hedeflemekteyiz" ifadelerini kullandı.



Toplantı, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. - ERZURUM