ETÜ'de tarihçi Abdürrahim Şerif Beygu anıldı
7 saat önce
Erzurum Teknik Üniversitesince (ETÜ) düzenlenen programla tarihçi Abdürrahim Şerif Beygu anıldı.
Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 10:52 Kaynak: AA
Erzurum Teknik Üniversitesince (ETÜ) düzenlenen programla tarihçi Abdürrahim Şerif Beygu anıldı.
ETÜ Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü ve Kulübü tarafından düzenlenen programda, Abdürrahim Şerif Beygu'nun torunu Süha Oğuzertem konferans verdi.
Oğuzertem, dedesi Abdürrahim Şerif Beygu'nun hayatı ve Erzurum ile Türk tarihine katkılarını anlattı.
Programa, kentteki dernek temsilcileri, akademisyen ile çok sayıda öğrenci katıldı.
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