Son Dakika Haberleri: ETÜ'de tarihçi Abdürrahim Şerif Beygu anıldı
Son Dakika Güncel ETÜ'de tarihçi Abdürrahim Şerif Beygu anıldı - Son Dakika

ETÜ'de tarihçi Abdürrahim Şerif Beygu anıldı

7 saat önce

Erzurum Teknik Üniversitesince (ETÜ) düzenlenen programla tarihçi Abdürrahim Şerif Beygu anıldı.

ETÜ'de tarihçi Abdürrahim Şerif Beygu anıldı, System.String[]

Erzurum Teknik Üniversitesince (ETÜ) düzenlenen programla tarihçi Abdürrahim Şerif Beygu anıldı.

ETÜ Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü ve Kulübü tarafından düzenlenen programda, Abdürrahim Şerif Beygu'nun torunu Süha Oğuzertem konferans verdi.

Oğuzertem, dedesi Abdürrahim Şerif Beygu'nun hayatı ve Erzurum ile Türk tarihine katkılarını anlattı.

Programa, kentteki dernek temsilcileri, akademisyen ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Süha Oğuzertem, Erzurum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 10:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



YPG/PKK'lı teröristler El Bab'da sivillere saldırdı: 4 yaralı
AYM, memurluğa girişte "güvenlik soruşturması" şartını iptal etti İpek böceği destekleme ödemeleri bugün hesaplarda olacak Belçika uyruklu 2 DEAŞ'lı terörist ülkelerine sınır dışı edildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2019 17:56:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ETÜ'de tarihçi Abdürrahim Şerif Beygu anıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]