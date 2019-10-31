ETÜ'de 'Tayvan Tanıtım Günleri' yapıldı

Erzurum Teknik Üniversitesi'nde (ETÜ) 'Tayvan Etkinlik Günleri' etkinliğinde, Tayvan Ulusal Chung Hsing Üniveritesi Akademik Değişim Programı'nın (PAX) tanıtımı yapıldı.

ETÜ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Konferans Salonunnda düzenlenen programda öğrencilere, Tayvan'da yüksek lisans yapmaları halinde elde edecekleri kazanımlar anlatıldı.

Tayvan Türkiye Temsilcisi Yaser Tai-Hsiang Cheng, burada yaptığı konuşmada, Türkiye ile sıkı bir dostluklar kurulduğunu ve Tayvan'a gelen öğrencilerin çok mutlu olduklarını aktardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Dünya beşten büyük" ifadesine atıfta bulunan Cheng, şöyle konuştu:

"Bu beş içerisinde Tayvan'ı uluslararası toplumda engelleyen, kıta Çin'de kendi Uygur vatandaşlarına sürekli işkence yapan, Hong Kong demokrasisini bozan bir ülkede bu beşin arasında. Dünyada adalet varsa, Tayvan bu komünist rejimin zulmüne direnmek için kararlı bir şekilde ayakta kalabilmek için desteğinizi bekliyor. İki ülke arasında üniversite değişimleri artmaktadır. Kampüslerde yüzlerce etkinlik gerçekteştirildi. Türk öğrenciler, Tayvan'ın uluslararası organizasyonlarına katılmak için desteklerin gösterdiler.Tayvan'dan, Türkiye'ye yılda en az 100 bin turist gelmektedir. Bilim ve teknoloji işbirliği iki ülkeye fayda sağlamaktadır. Türkiye ile Tayvan arasındaki ilk seminer beş ay önce İstanbul'da yapılmış ve iyi sonuçlar alınmıştır. Bu bağlamda siz değerli öğrencilerin de sizlere sunulan imkanlardan yararlanmanız önemli kazanımlar sağlar."

ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak da Türkiye ile Tayvan arasında kurulan dostlukların bir eğitim köprüsü haline dönüştüğünü söyledi.

Tayvan'da akademik eğitimlerine devam edenlerin başarılarına tanık olduklarını anımsatan Çakmak, "Bugün aramızda Tayvan Türkiye Temsilcimiz bulunacak ve önemli bilgiler aktaracak. Tayvan ile yapılacak akademik çalışmalarda ve programlarda üniversitemiz her zaman siz değerli öğrencilerimizin yanında olacaktır." diye konuştu.

Programının ardından davetlilere Tayvan çay tanıtımı yapıldı.