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ETÜ'de "Teknolojide Kadın" toplantısı gerçekleşti

6 saat önce

Ak Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenoğlu Ban ve Teknolojide Kadın Derneği (Wtech) Yönetim Kurulu Başkanı Zehra Öney, ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak'ı makamında ziyaret etti.

ETÜ'de

Ak Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenoğlu Ban ve Teknolojide Kadın Derneği (Wtech) Yönetim Kurulu Başkanı Zehra Öney, ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak'ı makamında ziyaret etti.


Ziyaretin ardından Rektörlük Senato Salon'una geçilerek Wtech (Teknolojide Kadın derneği) yönetim kurulu başkanı Zehra Öney dernek hakkında bilgi veren bir sunum gerçekleştirdi.


Sunumun ardından Erzurumlu kadınların dijital platformlara taşımak ve e-ticaret yapabilmelerine imkan sağlamak için projeler üretmek üzere Üniversite ve Wtech (Teknolojide Kadın Derneği) arasında protokol imzalanmaya karar verildi. - ERZURUM

AK Parti, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 09:30 Kaynak: İHA
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