ETÜ'de "Yarının Kadınları" adlı panel düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel ETÜ'de 'Yarının Kadınları' adlı panel düzenlendi - Son Dakika

ETÜ'de "Yarının Kadınları" adlı panel düzenlendi

6 saat önce

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinin ev sahipliğinde IEEE ETÜ Student Branch WIE Komitesi tarafından "Bir de Kadının Gözünden Bak" sloganıyla "Yarının Kadınları" konulu panel düzenlendi.

ETÜ'de

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinin ev sahipliğinde IEEE ETÜ Student Branch WIE Komitesi tarafından "Bir de Kadının Gözünden Bak" sloganıyla "Yarının Kadınları" konulu panel düzenlendi.


Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği panelde ETÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Tuba Yetim'in açılış konuşmalarının ardından panelistler TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Doğu Anadolu Başkanı Feride Eda Çalıkuşu, Turkcell Geleceği Yazan Kadınlar Yarışması finalisti Bilgisayar Mühendisi Sinem Özkan ve İşletme bölümü 4. Sınıf öğrencilerinden girişimci Zeynep Hazar kendi hayatlarından yola çıkarak girişimcilik serüvenlerini anlattı.


Kadının iş hayatındaki öneminin vurgulandığı panelde kapanış konuşmalarının ardından ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, panelistlere plaketlerini takdim etti. - ERZURUM

Çalıkuşu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 10:46 Kaynak: İHA
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