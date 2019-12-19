ETÜ'de "Yarının Kadınları" paneli - Son Dakika
Son Dakika Güncel ETÜ'de 'Yarının Kadınları' paneli - Son Dakika

ETÜ'de "Yarının Kadınları" paneli

6 saat önce

Erzurum Teknik Üniversitesi'nde (ETÜ) "Bir de Kadının Gözünden Bak" sloganıyla "Yarının Kadınları" konulu panel düzenlendi.

ETÜ'de

Erzurum Teknik Üniversitesi'nde (ETÜ) "Bir de Kadının Gözünden Bak" sloganıyla "Yarının Kadınları" konulu panel düzenlendi.

ETÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi ev sahipliğinde IEEE ETÜ Student Branch WIE Komitesince "Bir de Kadının Gözünden Bak" sloganıyla "Yarının Kadınları" konulu paneli gerçekleştirildi.

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği panelde ETÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Tuba Yetim'im açılış konuşmalarının ardından kadın panelistler, programda kendi hayatlarından yola çıkarak girişimcilik serüvenlerinden bahsetti.

Kadının iş hayatındaki öneminin vurgulandığı panelde,ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, panelistlere plaket verdi.

Erzurum Teknik Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 10:08 Kaynak: AA
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