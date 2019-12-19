Erzurum Teknik Üniversitesi'nde (ETÜ) "Bir de Kadının Gözünden Bak" sloganıyla "Yarının Kadınları" konulu panel düzenlendi.

ETÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi ev sahipliğinde IEEE ETÜ Student Branch WIE Komitesince "Bir de Kadının Gözünden Bak" sloganıyla "Yarının Kadınları" konulu paneli gerçekleştirildi.

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği panelde ETÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Tuba Yetim'im açılış konuşmalarının ardından kadın panelistler, programda kendi hayatlarından yola çıkarak girişimcilik serüvenlerinden bahsetti.

Kadının iş hayatındaki öneminin vurgulandığı panelde,ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, panelistlere plaket verdi.