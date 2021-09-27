ETÜ'de yeni akademik yılın ilk dersini Rektör Çakmak verdi - Son Dakika

Erzurum Teknik Üniversitesi'nde (ETÜ) 2021-2022 eğitim öğretim yılının ilk dersini Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak verdi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uzun süredir ara verilen yüz yüze eğitimin, Rektör Çakmak'ın Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi'nde verdiği dersle yeniden başladığı belirtildi.

Yüz yüze yapılan ilk derste Çakmak, Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencileriyle sınıf ortamında bir araya geldi.

Çakmak, burada yaptığı konuşmada, bir buçuk yıldır eğitim öğretimin uzaktan yapıldığını hatırlattı.

Uzun zamandır özlemini çektikleri yüz yüze eğitime başlamanın mutluluğunu yaşadıklarını anlatan Çakmak, şunları kaydetti:

"Ancak geçirdiğimiz bu süreç bize gösterdi ki artık dijital eğitim hayatımızın ayrılmaz bir parçası olacak. Biz de üniversite senatosu olarak yeni akademik yılda öğrencilerimizin verimli ve güvenli şekilde eğitim öğretim sürecini geçirebilmesi için Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) tavsiyesi üzerine derslerin yüzde 40'ının online, yüzde 60'ının ise yüz yüze yapılmasını kararlaştırdık. Geçtiğimiz yıl derslerin online ortamda yapılması bir kayıp olmadı, aksine dijitalleşen dünyanın bir gerekliliği oldu. Değişen eğitim paradigmasında yüz yüze eğitim olacak. Biz fakültelerde ihtiyacınız olan temel eğitimi vereceğiz. Fakat her şey yüz yüze eğitimle bitmiyor. Mezun olduğunuzda donanımlı bireyler olabilmeniz için sizlerin de kişisel gelişimine katkı sağlayacak dijital imkanlardan istifade etmeniz gerekiyor."