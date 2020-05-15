ETÜ'de yeni fidanlar can buldu - Son Dakika

ETÜ'de yeni fidanlar can buldu
Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) tarafından Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü karşısındaki alanda düzenlenen dikim etkinliğinde yeni fidanlar can buldu.
Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) tarafından Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü karşısındaki alanda düzenlenen dikim etkinliğinde yeni fidanlar can buldu.
ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak'ın da katıldığı etkinlikte, idari ve akademik personeller fidanları toprak ile buluşturdular. Dikim etkinliği için 600 civarında büyük boy fidan bağışında bulunan KTÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünün 1984 yılı girişli öğrencilerine teşekkür ettiklerini belirten Rektör Çakmak, "Bu ve geçtiğimiz ay düzenlenen dikim etkinliğiyle birlikte kampüs topraklarımız birçok yeni fidana bu yıl da kucak açmıştır. Araştırmalara göre yetişkin bir ağaç 40 kişinin 1 saatte havaya verdiği karbondioksidi, 1 saate oksijene çevirme yeteneğine sahiptir. Bu yüzden ağaç dikmek insanlık için önemli bir görevdir. Milletimizi bundan sonra bizim veya başka kuruluşların düzenleyeceği ağaç dikme etkinliklerine katılmaya davet ediyoruz" diye konuştu. - ERZURUM
Haber Yayın Tarihi: 15.05.2020 02:30 Kaynak: İHA
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