Son Dakika Haberleri: Etü'den "Erzurum İli Sosyo-Ekonomik Profili 2018" Araştırması

Etü'den "Erzurum İli Sosyo-Ekonomik Profili 2018" Araştırması

1 saat önce

Erzurum Teknik Üniversitesince (ETÜ) yapılan "Erzurum İli Sosyo-Ekonomik Profili 2018" araştırmasında, şehrin termal kaynaklarının hem enerji hem de turizm sektörleri açısından yatırım imkanı sunduğu bildirildi.

Etü'den
Erzurum Teknik Üniversitesince (ETÜ) yapılan "Erzurum İli Sosyo-Ekonomik Profili 2018" araştırmasında, şehrin termal kaynaklarının hem enerji hem de turizm sektörleri açısından yatırım imkanı sunduğu bildirildi.

ETÜ'den yapılan açıklamaya göre, üniversitenin Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezince 2018 yılında yürütülen araştırma kapsamında, şehrin sosyo-ekonomik yapısının durumu, potansiyellerin tespit edilmesi ile kalkınmasında öncelikli sektörleri ve yatırım alanları değerlendirildi.

Erzurum'un genel olarak ekonomisinin tarım, hayvancılık ve hizmetler sektörüne dayandığına işaret edilen arılan araştırmada, şu bilgiler paylaşıldı:

"Kış turizmi son yıllarda Erzurum için önemli sektör konumuna gelmiştir. Palandöken Dağı kış turizmi açısından uluslararası bir önem arz etmektedir. Erzurum ili termal kaynakları ise hem enerji ve hem de turizm sektörleri açısından yatırım olanakları sunmaktadır. Dolayısıyla ilin ekonomik ve sosyal yapısının araştırılması ve bölge içerisindeki mevcut durumunun bilinmesi önem arz etmektedir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 12:51 Kaynak: AA

Erzurum, Teknoloji
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