ETÜ'den ETB ve DAİB ile sanayi işbirliği protokolü

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ), Erzurum Ticaret Borsası (ETB) ve Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) ile sanayi işbirliği protokolü imzaladı.

ETÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, üniversite ile sanayi arasında kurulacak işbirliklerini birlikte ele alınması, sorunların çözümüne yönelik öneriler geliştirilmesi, sanayicilerin yapacağı AR-GE ve ürün geliştirme çalışmalarında yenilikçi ürün ortaya konulmasında ETÜ'nün bilgi ve birikiminden yararlanılması ve bölge ekonomisine katkı sunmak maksadıyla ETÜ, ETB ve DAİB ile sanayi işbirliği yaptı.

Protokol kapsamında, ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, ETB Başkanı Yıldırım Hakan Oral ve DAİB Başkanı Ethem Tanrıver ile bir araya gelerek sanayi iş birliği protokollerini imzaladı.

Çakmak, işbirliği protokollerinin vatana ve millete hayırlar getirmesini dileyerek, "ETÜ'nün misyonuna yakışır şekilde akademik ve eğitim faaliyetlerinin yanı sıra kentin problemlerine çözümler üretmek ve yeni projeler geliştirmek adına da çalışıyoruz.Sanayi işbirliği protokoller önümüzdeki süreçte de devam edecek." ifadelerini kullandı.