Etü Dış İlişkiler Ofisi Koordinatörlüğü'nde Görev Değişimi
1 saat önce
Erzurum Teknik Üniversitesi Dış İlişkiler Ofisi Koordinatörlüğü'ne Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Eyüphan Manay atandı.
Erzurum Teknik Üniversitesi
Dış İlişkiler Ofisi Koordinatörlüğü'ne Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Eyüphan Manay atandı.
Rektörlük makamında gerçekleşen devir teslim törenine Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Kaymaz
ve Dış İlişkiler Ofisi personeli katıldı.
Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak devir teslim törenindeki konuşmalarında, görevini devreden Prof. Dr. Murat Demir Aydın
'a hizmetlerinden ötürü şükranlarını sunduğunu ifade ederek plaket takdiminde bulundu. - ERZURUM
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 02:21 Kaynak: İHA
Şarkıcı Gülşen, Tasarımcı Arkadaşının Çantalarına El Koyduğu Gerekçesiyle Mahkemelik Oldu
Katil Zanlısı Eş Hakkındaki Uzaklaştırma Kararı 1 Hafta Önce Bitmiş
İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı'ndan Altına Yatırım Çağrısı
Erdoğan, Bolu'da Bir Aşk Hikayesi Şarkısı Eşliğinde Vatandaşlara Gül Attı