ETÜ Doğu Anadolu Kariyer Fuarı'nda - Son Dakika

ETÜ Doğu Anadolu Kariyer Fuarı'nda
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Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde bu yıl ikincisi düzenlenen, öğrencilerin mezuniyetleri sonrası iş hayatlarına katkılar sağlamak ve yeni ufuklar açabilmek amacıyla organize edilen Doğu Anadolu Kariyer Fuarı başladı.
Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 11:54 Kaynak: İHA
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde bu yıl ikincisi düzenlenen, öğrencilerin mezuniyetleri sonrası iş hayatlarına katkılar sağlamak ve yeni ufuklar açabilmek amacıyla organize edilen Doğu Anadolu Kariyer Fuarı başladı.
Erzurum Teknik Üniversitesi öğrencilerinin yanı sıra bölge üniversitelerin öğrencilerine de açık olan Doğu Anadolu Kariyer Fuarı'nda birçok panel ve seminer, çeşitli atölye çalışmaları ve kurum-kuruluş-öğrenci buluşmaları devam edecek. - ERZURUM
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