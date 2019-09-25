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ETÜ - ETSO İşbirliği Protokolü imzalandı

1 saat önce

Erzurum Teknik Üniversitesi ile Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) arasında üniversite sanayi işbirliğini güçlendirebilmek adına ETÜ-ETSO işbirliği protokolü imzalandı.

ETÜ - ETSO İşbirliği Protokolü imzalandı, System.String[]

Erzurum Teknik Üniversitesi ile Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) arasında üniversite sanayi işbirliğini güçlendirebilmek adına ETÜ-ETSO işbirliği protokolü imzalandı.


Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlük makamında gerçekleşen imza törenine Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, ETÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Birol Soysal, ETÜ Teknoloji Transfer Ofisi Müdürü Doç. Dr. Ahmet Dumlu ve ETSO Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.


İmzalanan protokol kapsamında, Erzurum Teknik Üniversitesi ve ETSO yönetiminin üniversite ile sanayi arasında kurulacak işbirliklerinin birlikte ele alması, karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik öneriler geliştirilmesi, sanayicilerin yapacağı Ar-Ge ve ürün geliştirme çalışmalarında ve yenilikçi ürün ortaya konulmasında üniversitenin bilgi birikiminden yararlanmasını tesis etmek maksadıyla taraflar arasında iletişimin ve bölge ekonomisini geliştirecek işbirliklerinin sağlanması amaçlanıyor. - ERZURUM

Erzurum Teknik Üniversitesi, Erzurum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 11:34 Kaynak: İHA
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